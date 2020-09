Mafia Definitive Edition, ecco quale PC vi servirà per farlo girare

Mancano ormai pochi giorni al debutto sul mercato di Mafia Definitive Edition, vero e proprio remake dello storico titolo uscito originariamente nel 2002. Il gioco non cambierà solo il comparto grafico e tecnico, ma estenderà anche alcune parti della sceneggiatura originale, con nuove battute, retroscena ampliati e cutscene completamente inedite. Ci saranno anche nuove sequenze di gameplay e tante novità che vi abbiamo raccontato dopo averci giocato per tre ore, nella nostra video anteprima.

Proprio per questi motivi sarà necessario possedere un PC all’altezza e 2K Games ha pubblicato i requisiti necessari per far girare questa versione del gioco. Ecco l’elenco completo:

MINIMI

OS – Windows 10 64-bit

DirectX: Versione 11

Processor – Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHz

Memoria – 6GB RAM

Scheda grafica – NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

HDD – 50 GB

RACCOMANDATI OS – Windows 10 64-bit

DirectX: Versione 11

Processore – Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHz

Memoria – 16GB RAM

Scheda grafica – NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

HDD – 50 GB

Ricordiamo che Mafia Definitive Edition sarà lanciato il prossimo 25 settembre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Il titolo farà anche parte del cofanetto Mafia Trilogy, all’interno del quale troverete:

Mafia: DE

Mafia II: DE – Rimasterizzazione in 4K del gioco

Mafia III: DE – Re-introduzione del gioco originale

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.