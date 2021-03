L’ultimo gioco di Josef Fares ha un easter egg contro gli Oscar

Josef Fares, l’eccentrico director di A Way Out, è sicuramente diventato un idolo del pubblico quando, in diretta ai The Game Awards, decise di dire a tutto il mondo che cosa ne pensava esattamente degli Oscar, non usando parole molto gentili.

Si è trattato, probabilmente, del momento più memorabile dello show svoltosi nel 2017, che purtroppo non venne citato nel gioco co-operativo uscito l’anno successivo.

Un pensiero che ci ha poi ribadito personalmente durante una lunga intervista di 20 minuti, in cui abbiamo avuto modo di conversare con lui su tantissimi argomenti.

C’è stata però la possibilità di rifarsi con It Takes Two: GameRant infatti segnala che questa spassosa citazione può essere ritrovata sotto forma di easter egg nel suo ultimo titolo.

Il celebre pensiero di Josef Fares contro gli Oscar è stato citato anche su It Takes Two.

La procedura, descritta dettagliatamente dai nostri colleghi, ad un certo punto del gioco porterà i protagonisti del gioco ad intercettare diversi segnali broadcast: uno di questi proviene direttamente da Josef Fares e si trova a sud.

Una volta intercettato, si potrà ascoltare il memorabile discorso del creatore del gioco, come dimostrato da questo screenshot:

Inutile sottolineare che riteniamo geniale la sola idea di voler infilare questa citazione all’interno di un titolo come It Takes Two.

Probabilmente si tratta di uno dei migliori easter egg degli ultimi mesi e vi invitiamo sicuramente a non farvelo sfuggire.

Nella nostra video recensione vi abbiamo raccontato che It Takes Two «è un gioco che definire unico sarebbe riduttivo: è un gioco dalle decine, forse centinaia di unicità tutte insieme, e uno di quelli che – complice un impianto ludico cooperativo solido, divertente e ingegnoso – varrà sempre la pena esplorare in compagnia di una persona a cui tenete».

Un titolo che è stato premiato a grandi voti dalla critica videoludica: il risultato è stato commentato dallo stesso creatore e da altri big dell’industria.