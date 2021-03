It Takes Two ha un metascore mostruoso (e i big dell’industria commentano)

Poche ore fa vi abbiamo fatto vedere la nostra ricca video recensione di It Takes Two, la nuova fatica co-op di EA e Josef Fares dimostratasi un gran bel pezzo di videogioco.

Oggi, è anche scaduto l’embargo sulle review internazionali, cosa questa che ha sicuramente stimolato la curiosità di chi si aspettava di trovare sul noto aggregatore Metacritic una media voto degna di tale nome.

Così è stato: il gioco, al momento in cui scriviamo, è fisso a 90 su 100 (relativamente alla versione PS5). Su PC siamo fermi a 88, mentre su PS4 siamo a 84. Insomma, un risultato davvero sorprendente verso un gioco altrettanto sorprendente. La cosa ha scatenato l’entusiasmo di Fares in persona, portando anche ai celebri Geoff Keighley e Phil Spencer a fare i complimenti al “collega”.

This is looking good😀 pic.twitter.com/YjmrLde3xr — Josef Fares (@josef_fares) March 24, 2021

Questa è una cosa davvero buona!

Bro!!! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 24, 2021

Fratello!!!

Congrats @josef_fares . You and the team do a great job in your games thinking through the player journey, emotion and setting. Also a huge fan of your focus on co-op gameplay. Can't wait to play #ittakestwogame with friends. — Phil Spencer (@XboxP3) March 24, 2021

Congratulazioni, Josef Fares! Tu e il team avete fatto un ottimo lavoro coi vostri giochi pensando al viaggio del giocatore, alle emozioni e all’ambientazione. Sono anche un grande fan del focus che hai messo al gameplay cooperativo. Non vedo l’ora di giocare al titolo con gli amici.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «dopo aver giocato il titolo nella sua interezza e averne parlato con Josef Fares, resto della mia idea che A Way Out sia un prodotto nel complesso superiore ad It Takes Two; che entrambi siano giochi che presentano degli sbilanciamenti, uno in favore della narrazione e l’altro in favore del gameplay, e che uno come la mente dietro Hazelight lavorerà ancora di più in futuro per cogliere un equilibrio migliore tra due componenti tanto importanti.»

Takes Two sarà disponibile dal 26 marzo prossimo su piattaforma PC e console Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.