Lukaku attacca FIFA 21: i rating sono solo una mossa pubblicitaria

Romelu Lukaku ha rinnovato la sua faida con EA Sports per le valutazioni di FIFA 21, rivelate la scorsa settimana.

I rating sono ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati e generano discussioni anche tra i calciatori stessi.

Abbiamo spesso riportato dei loro pareri, sia negativi che positivi, come ad esempio quello di Ben Yedder che ha riconosciuto come la sua carta su FIFA Ultimate Team sia motivo di squilibri tra i giocatori virtuali.

Lukaku si era lamentano lo scorso anno per aver ricevuto, su FIFA 20, un parametro della velocità (75) a suo dire troppo basso.

Poi aveva alzato di nuovo la voce per non essere stato inserito nella TOTS, la squadra della stagione, pur avendo disputato un ottimo campionato.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020