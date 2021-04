Lost Soul Aside, l’action figlio di Devil May Cry e Final Fantasy arriva su PS5

Lost Soul Aside, il promettente gioco di azione annunciato per la prima volta nel 2016, è in arrivo anche su PlayStation 5.

L’account Twitter del gioco ha infatti annunciato che la console next-gen targata Sony si aggiunge alle versioni per PC e PS4 precedentemente annunciate, come riportato anche da IGN USA.

All’inizio di questa settimana il titolo – nato come un ideale mix tra l’azione senza sosta di Devil May Cry e lo stile dei recenti Final Fantasy – si è mostrato in ben 17 minuti di gioco, i quali ci hanno permesso di farci un’idea decisamente più chiara di ciò che ci aspetta.

Il protagonista principale, oltre a poter usare la sua spada, sarà in grado di planare a mezz’aria, oltre a usare uno strano skateboard ed anche un vero e proprio rampino in grado di attaccarsi agilmente alle pareti.

Lost Soul Aside è stato rivelato per la prima volta cinque anni fa, in sviluppo per PC grazie alle performance del motore grafico Unreal Engine 4, sviluppato con la supervisione di un singolo programmatore, Yang Bing.

Tuttavia, col tempo il team è cresciuto diventando UltiZero Games: al momento lo studio è tra le altre cose anche alla ricerca di un Level Designer, un Animation Designer e un Senior 3D Character Modeller.

Ma non solo: sempre all’inizio di questa settimana, il compositore di Devil May Cry 5, Cody Matthew Johnson, ha annunciato che sta attualmente scrivendo la colonna sonora del gioco gioco.

Lost Soul Aside è inoltre palesemente ispirato a Final Fantasy XV (più in particolare, il personaggio principale assomiglia davvero tanto al protagonista Noctis Lucis Caelum), oltre al fatto che includerà anche fasi esplorative open world proprio come il titolo Square Enix.

Non ci resta ora che attendere una data di uscita ufficiale da parte di UltiZero Games.