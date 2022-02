Lost Ark è gratis, da oggi, e non vuole fare gli errori di New World

Lost Ark, MMO di ruolo online che aveva esordito alla fine del 2019 in Corea del Sud, sta ultimamente salendo sulla cresta dell’onda anche in Occidente.

Il lancio fissato per oggi, 11 febbraio, metterà a disposizione gratis il gioco per tutti su Steam, facendoli magari dimenticare il mezzo flop di New World.

Vero anche che i giocatori erano così impazienti che, pur di approfittare dell’early access, hanno deciso di acquistare i pacchetti extra a pagamento.

Sperando quindi che il gioco non si riveli un fuoco di paglia come avvenuto mesi fa con giochi come Valheim, ora gli sviluppatori hanno deciso di partire con il piede giusto lato server.

Come riportato da PCGamesN, Lost Ark alle prese con un numero crescente di giocatori, raggiungendo un numero di 500mila giocatori al giorno sullo storefront di Valve, e questo prima dell’aggiornamento free-to-play.

Per evitare ulteriori congestioni, Amazon Games sembra si stia tutelando a dovere: nuovi utenti non saranno in grado di creare personaggi sui server che hanno lunghi tempi di coda.

Ergo, se avete già un personaggio su uno dei server più affollati – ad esempio, Mari, Azena o Kadan – sarete ancora in grado di creare personaggi aggiuntivi per il vostro roster.

Gli sviluppatori hanno spiegato che il limite di creazione dei personaggi rimarrà probabilmente in vigore per il prossimo futuro, anche se Amazon Games fornirà un aggiornamento quando questi sarà rimosso.

Ma non solo: 15 nuovi server in vista del lancio free-to-play di Lost Ark sono stati messi a disposizione dei giocatori, con il centro dati della NA West che ne riceverà uno, la NA East sei, l’Europa centrale altri sei e infine il Sud America ne riceverà due.

Inoltre, Amazon Games sta dando a tutti coloro che hanno acquistato un Founder’s Pack un set extra di oggetti esclusivi, ma solo se lo riscatterete prima del 14 febbraio.

Se avete acquistato il pacchetto argento, oro o platino, riceverete anche alcuni cristalli reali aggiuntivi. Sarete in grado di richiedere queste ricompense extra su un nuovo server, sebbene i vostri vecchi oggetti resteranno attivi nel luogo dove li avete riscattati inizialmente.

Parlando del “vecchio” New World, Amazon Game Studios ha ammesso che sono stati commessi errori in fase di sviluppo.

Vero anche che i piani a breve termine di Amazon per New World e ciò che i giocatori possono aspettarsi dai futuri rilasci PTR lasciano ben sperare, nonostante tutto.