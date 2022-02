Lost Ark debutta col botto: pur di giocarci prima i giocatori stanno spendendo soldi anziché aspettare il lancio gratis

Era da ormai parecchio tempo che i videogiocatori stavano aspettando l’arrivo anche dalle nostre parti di Lost Ark, un MMO ruolistico online che aveva esordito già alla fine del 2019 in Corea del Sud, e che da allora aveva attirato le attenzioni degli appassionati.

Ebbene, il suo lancio è fissato per il prossimo 11 febbraio, quando Lost Ark sarà gratis per tutti su Steam, ma i videogiocatori erano così impazienti che, pur di approfittare dell’early access, hanno deciso di acquistare i pacchetti extra che partono da prezzi di $15 (e arrivano fino a $100): in questo modo, hanno già potuto cominciare a giocare.

Se questo non basta a testimoniare la febbre di Lost Ark montata nella community, bastano i numeri veri e propri: il gioco ha già fatto registrare un picco di 532.476 giocatori contemporanei su Steam – con il lancio, ribadiamo di nuovo, che in teoria sarebbe atteso solo per il prossimo venerdì.

Lost Ark è un gioco di ruolo MMO

A tal proposito, anche la nostra Giulia Garassino questa sera vi farà compagnia su Twitch tuffandosi proprio all’interno delle lande del gioco, scoprendo insieme a voi le peculiarità del titolo firmato da Amazon Games.

«Tuffati in un’odissea per l’Arca Perduta in un vasto e vibrante mondo» leggiamo nella descrizione ufficiale del gioco. «Esplora nuove lande, vai a caccia di tesori perduti e mettiti alla prova in combattimenti action intriganti in questo gioco di ruolo gratuito ricchissimo di azione».

Negli anni scorsi abbiamo già assistito a fenomeni del genere: ricorderete, ad esempio, la febbre da Among Us, che lo rese un vero e proprio fenomeno, ma anche quella di Valheim, che all’inizio del 2021 si impose nel giro di pochissimo tempo su piattaforme come Twitch, diventando estremamente popolare.

Da poco, anche New World, a firma Amazon, aveva riscosso una straordinaria impennata di pubblico subito dopo l’uscita, anche se da allora la situazione si è stabilizzata e alcuni problemi di cui vi abbiamo dato conto hanno reso un po’ meno roseo l’idillio tra il titolo e la sua community.

Vedremo, invece, che futuro attende Lost Ark: per ora, i segnali sono positivi e l’entusiasmo dei videogiocatori è alto.