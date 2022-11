L’open-world di Superman è su Steam, ma vi sconsigliamo di scaricarlo

A inizio anno vi abbiamo parlato di una divertente demo creata dai fan per un gioco open-world su Superman, il celebre eroe targato DC Comics.

L’Uomo d’Acciaio apparirà quasi certamente nel prossimo gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo), ma al momento latita in un vero e proprio standalone.

Realizzato in Unreal Engine 5, Superman Style Flight Experience può essere scaricato su itch.io e il creatore Tyson Butler-Boschma lo ha reso disponibile gratuitamente.

Tuttavia, come riportato anche The Gamer, un utente ha sfruttato a proprio vantaggio e illegalmente la cosa, caricando la demo su Steam e offrendola al costo di 9,29 sterline.

Nonostante le numerose lamentele e segnalazioni da parte dei giocarori, Steam continua a permettere la vendita del cosiddetto “Heroes City Superman Edition” sul suo negozio digitale.

Inoltre, l’editore Hero Game Studios ha deciso di attaccare ingiustamente Butler-Boschma, accusandolo di violazione del copyright su YouTube e mettendo a rischio il suo canale.

Come riportato da Insider Gaming, Butler-Boschma ha presentato una denuncia DMCA il 7 novembre scorso, ma non ha ancora ricevuto risposta da Steam. Poco sotto, il tweet ufficiale del creatore della demo dedicata a Supes.

The team that stole my free superman demo and are selling it on Steam, are now copyright claiming my content on @YouTube as well…

They are straight up attacking and harassing me at this point and I don't feel safe providing my personal information for a counter claim… pic.twitter.com/dqd0oHjul4

— Tyson Butler-Boschma (@TJATOMICA) November 14, 2022