L’open world dai creatori di Days Gone potrebbe avere qualcosa in comune con Horizon e Death Stranding

Days Gone, il titolo di Bend Studio uscito nella passata generazione di console, a quanto pare non riceverà mai un vero e proprio sequel ufficiale, sebbene il team di sviluppo sarebbe al lavoro su una nuova IP.

Il titolo originale, uscito nella stagione 2019 (e che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) ricevette infatti recensioni altalenanti, sebbene i giocatori di tutto il mondo lo apprezzarono notevolmente.

Proprio i fan hanno chiesto a Sony un sequel dell’open world pieno di zombie e motociclette, ricevendo però un due di picche.

Sony ha infatti deciso che Bend Studio dovrà lavorare ad altro, tanto che ora è emersa una prima indiscrezione circa il motore grafico del nuovo progetto.

Mathew Seymour, ex componente di Naughty Dog e oggi parte di Bend Studio come game designer, starebbe infatti lavorando attivamente al nuovo progetto del team americano.

Nel suo profilo LinkedIn ufficiale (via Twisted Voxel), Seymour spiega di stare lavorando allo sviluppo di un non meglio identificato titolo open world.

Il designer ha inoltre rivelato che è al lavoro con il Decima Engine, lasciando quindi intendere che il prossimo gioco di Bend utilizzerà il motore grafico proprietario di Guerrilla Games.

Per chi non lo sapesse, il Decima è stato utilizzato per giochi come Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, senza contare anche il ben noto Death Stranding di Kojima Productions.

Bend Studio non ha ancora ufficializzato l’utilizzo di questo motore grafico, ragion per cui la notizia resta ancora da confermare.

Sottolineiamo che Seymour ha anche svelato che The Last of Us Factions di Naughty Dog sarà a quanto pare caratterizzato da una città densa e ricca di dettagli.

Ma non solo: ad agosto Deadline ha infatti rivelato in esclusiva che il film di Days Gone si farà, tanto che sarebbe anche stato scelto l’attore protagonista.