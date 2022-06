Logitech G910 Orion Spectrum a meno di metà prezzo su Amazon!

Avete bisogno di una nuova tastiera gaming di ottima qualità? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la tastiera Logitech G910 Orion Spectrum a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Logitech G910 Orion Spectrum è un’ottima tastiera gaming RGB che offre velocità ed esperienza di gioco confortevole. La tastiera reagisce fino al 25% più velocemente delle altre grazie agli interruttori meccanici Romer-G ed include una vasta componente di personalizzazione.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum dispone di nove tasti G personalizzabili che consentono di accedere a importanti comandi e macro. Arx Control e docking per smartphone ‎permettono di aggiornare e accedere ai dati di gioco mentre sei in azione, e controllare al volo i dispositivi iOS e Android.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum è completa di un comodo poggiapolsi e ha una disposizione ottimale dei tasti, che garantisce comfort e precisione nel gioco ma anche fuori: non mancano i controlli multimediali dedicati, con cui prendere il controllo di musica e video grazie ai controlli one-touch per disattivare l’audio, riprodurre, mettere in pausa e saltare brani.

I giocatori potranno scegliere i loro colori preferiti per personalizzare l’illuminazione dei tasti da un totale di 16 milioni di colori; ogni pulsante è illuminato in modo uniforme, il che lo rende distinguibile all’istante e facilita il gioco anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Solitamente la tastiera Logitech G910 Orion Spectrum viene proposta a 208,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 99,99€, con un risparmio reale di 109€, pari a uno sconto del 52%! Si tratta dell’occasione perfetta per avere un’ottima tastiera gaming a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.