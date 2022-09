Logitech G502 HERO, il mouse gaming più venduto, a meno di metà prezzo su Amazon!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui mouse gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente il mouse gaming Logitech G502 HERO, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 92,99€ usuali di listino, con uno sconto pari al 57% e un risparmio reale di 53€.

Logitech G502 HERO è un mouse molto popolare ed apprezzato, equipaggiato con un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il mouse gaming Logitech G502 HERO si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite. Il mouse gaming Logitech G502 HERO supporta anche la tecnologia Lightsync, così di fornirvi la possibilità di personalizzare completamente l’illuminazione RGB.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo mouse gaming risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.