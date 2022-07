Logitech G Pro, tra i migliori mouse gaming, al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al mouse gaming Logitech G Pro, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Il mouse gaming Logitech G Pro è molto compatto e leggero, ma anche resistente e in grado di fornire una buona sensazione di solidità. Il suo design ambidestro gli consente di essere utilizzato senza problema da qualsiasi persona, garantendo massima flessibilità a livello di pulsanti utilizzabili.

Pensato per i gamer professionisti, il mouse gaming Logitech G Pro è equipaggiato con un sensore ottico avanzato HERO 25K in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il mouse gaming Logitech G Pro è dotato di sei pulsanti programmabili, configurabili liberamente tramite il software Logitech Gaming Software (LGS), mentre il sistema di illuminazione LightSync RGB permette di avere luci dinamiche con circa 16,8 milioni di colori

il mouse gaming Logitech G Pro a soli 38,99€, rispetto ai consueti 81,99€ di listino, con uno sconto del 52% e un risparmio reale di 43€.

