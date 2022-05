L’Interregno di Elden Ring è così bello che c’è chi lo esplora perfino in barca (nella realtà)

I fan sono rimasti letteralmente conquistati dall’Interregno di Elden Ring, l’open world di FromSoftware non solo affascinante e inquietante allo stesso tempo, ma ricco di segreti e imprese da affrontare.

L’ultimo bellissimo soulslike (potete acquistare la Launch Edition su Amazon) ha infatti monopolizzato quasi del tutto l’attenzione dei videogiocatori, che hanno perfino riscontrato non poca difficoltà a staccarsi.

Un’esperienza, del resto, che vi avevamo raccontato anche noi in un nostro speciale dedicato, in cui segnalavamo come c’è ancora tanta voglia di giocare perfino dopo 100 ore.

E un esempio perfetto della difficoltà di non volersi dedicare ad altro arriva dalla testimonianza dell’utente Reddit boo_bored, che segnala come ci siano persone pronte a non rinunciare all’Interregno nemmeno durante un gradevole viaggio in barca (via Game Rant).

Nella clip video pubblicata sul forum Reddit dedicato al capolavoro FromSoftware si vede infatti uno spettacolare paesaggio visibile in barca, che però viene completamente ignorato da un giocatore, impegnato a gambe incrociate in una partita a Elden Ring.

Il fan ha infatti deciso di portare con sé una console PlayStation e un piccolo televisore in barca, pur di non dover rinunciare alle proprie scorribande nell’Interregno:

Evidentemente, scoprire tutti i segreti nascosti nel mondo aperto si è rivelato decisamente più importante di ammirare il paesaggio esterno, testimoniando con un video divertente la grande bontà del lavoro realizzato da Miyazaki e dal suo staff.

Chissà se altri fan saranno tentati dal ripetere una simile impresa per non rinunciare a Elden Ring, anche durante lunghe sessioni fuori casa, pur trattandosi chiaramente di un video umoristico che sarebbe meglio non replicare.

E se fate parte di quegli appassionati che vorrebbero vivere un’esperienza ancora più mortale, potrebbe interessarvi anche la versione in VR di Elden Ring attualmente in sviluppo da alcuni fan.

A proposito di gite in mare, le meduse di Elden Ring sono decisamente diverse da quelle presenti nel mondo reale: i fan hanno scoperto infatti un commovente e tragico segreto sulla loro esistenza.