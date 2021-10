L’esclusiva Xbox più bella da vedere è Gold: niente più rinvii

Tra le esclusive Xbox più attese nelle prossime settimane c’è sicuramente Forza Horizon 5, considerata da utenti e addetti ai lavori la più bella da vedere in assoluto per la console Microsoft.

Un traguardo sicuramente impressionante, soprattutto tenendo conto del fatto che Forza Horizon 5 è un gioco cross-gen e che sarà dunque disponibile anche su Xbox One.

A tal proposito, il creative director ha già tranquillizzato i fan sul fatto che non saranno commessi gli stessi errori di Cyberpunk 2077, sottolineando che si tratta di fatto di un gioco Xbox One.

Gli autori hanno inoltre già svelato la ricca mappa disponibile su Forza Horizon 5, impressionante per le sue dimensioni e per le tante attività che saranno disponibili.

Gli appassionati della serie di giochi di corsa off-road oggi hanno appena ricevuto un’ottima notizia: come riportato da GamingBolt, gli autori hanno annunciato che Forza Horizon 5 è entrato ufficialmente in fase Gold.

Questo significa che lo sviluppo del titolo è terminato: Playground Games potrà dunque concentrarsi sul supporto del gioco a lungo termine, ma non ci saranno più rinvii.

Il communications specialist di Playground, Alan Walsh, ha condiviso la buona notizia sul proprio profilo Twitter, dicendosi «onorato di condividere queste parole da parte di tutti coloro che hanno lavorato a Forza Horizon 5».

I feel so incredibly honored to share these words on behalf of everyone who worked on #ForzaHorizon5:

We've Gone Gold! 🏆

I can't wait for you all to experience the game as we gear up to launch. For now, get acquainted with the music of Horizon Mexico: https://t.co/Zuq0fr4yHt pic.twitter.com/QZhJzxuVGP

— Alan Walsh 🏳️‍🌈 🇲🇽 #ForzaHorizon5 (@BeetleComet) October 18, 2021