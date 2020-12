Esclusiva PS5 svela la data d’uscita, grazie al leak di un negozio

Un’esclusiva PS5 annunciata soltanto pochi mesi fa potrebbe aver già ricevuto una data d’uscita, quando mancano poche ore all’inizio di The Game Awards.

Il gioco in questione è Returnal, nuova IP di Housemarque, lo studio scandinavo noto per aver lavorato a titoli come Resogun e Alienation.

Il titolo è il primo ad arrivare dalla software house in seguito all’abbandono del filone arcade che ha seguito per anni, e frequentemente solo su PlayStation.

Ad oggi, ci è dato sapere soltanto che il titolo sarebbe stato pronto per il 2021, presumibilmente per l’inizio dell’anno, ma oggi un leak proveniente dalla divisione canadese di Best Buy sembra alludere alla possibilità che la data d’uscita sia già stata decisa.

https://twitter.com/Lbabinz/status/1337078073246638082

Stando ad un’inserzione ora rimossa, Returnal sarebbe pronto a fare capolino su PlayStation 5 il prossimo 19 marzo 2021.

Il gioco non sarebbe in programma ad un prezzo pieno ma alla cifra di 90 dollari canadesi, equivalenti ai nostri 58 euro.

Potrebbe trattarsi dunque di una delle poche eccezioni alla regola degli 80 euro tanto discussi, sebbene potrebbero essere aggiunte tasse tali da arrivare comunque a quella cifra.

Considerando che Sony ha fatto sapere che prenderà parte in qualche modo a The Game Awards, è legittimo aspettarsi novità dall’evento di stasera proprio sul gioco.