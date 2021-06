L’erede di Left 4 Dead non sarà giocabile offline: scoppia la polemica

L’E3 2021 è stata l’occasione giusta per vedere ancora una volta Back 4 Blood, nuovo titolo degli sviluppatori di Left 4 Dead che riprenderà gran parte delle caratteristiche della saga pubblicata da Valve.

I possessori di Xbox Game Pass avranno l’opportunità di combattere le orde di zombie a partire dal day one, previsto per il 12 ottobre 2021.

Adesso, il team di Turtle Rock ha avvisato la community che il titolo richiederà di essere costantemente connessi, anche nel caso di partite in single player.

Questo significa che, in assenza di connessione, Back 4 Blood non sarà in alcun modo giocabile.

La comunicazione è arrivata con un tweet, nel quale si legge che «abbiamo in programma di supportare una modalità offline in futuro ma, per ora, avrete bisogno di una connessione internet per giocare Back 4 Blood al lancio» (via Eurogamer.net).

La notizia non è stata accolta nel migliore dei modi, con una lunga serie di utenti decisi a manifestare il loro dissenso. Molti si sono lamentati per una «mancanza di motivazioni valide» rispetto a quanto dichiarato nel tweet.

In effetti, nel caso di Left 4 Dead non venne inclusa alcuna limitazione, e gran parte dei fan si aspettava che anche in questo caso le cose sarebbero andate nello stesso modo.

