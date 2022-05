L’erede di Bloodborne ha una data di uscita (ed è vicina)

Gli appassionati di soulslike stanno tenendo d’occhio da tempo Thymesia, un action RPG dotato di un’impronta che non può non rimandare alla memoria titoli come Bloodborne: il gioco ha ora una data di uscita.

Senza nulla togliere al recente Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero molto interessante), questo nuovo souls sembra avere tutte le carte in regola per farcela.

Questo, considerando anche il titolo prodotto e sviluppato in Italia e in arrivo nei prossimi mesi, ossia il suggestivo Project Galileo.

Oppure l’altrettanto promettente Bleak Faith Forsaken, un action RPG a tinte horror che strizza l’occhio a Dark Souls.

Ora, grazie a un nuovo trailer rilasciato da IGN US (via Gematsu) è stato confermato che Thymesia sarà disponibile dal prossimo 9 agosto di quest’anno.

Il titolo si era già mostrato diverse settimane fa, lasciando abbastanza colpiti per la qualità generale, specie dal punto di vista meramente grafico.

Il team OverBorder Studio sembra infatti aver fatto tesoro del feedback dei giocatori, realizzando un prodotto che sembra davvero molto valido. Poco sotto, il nuovo trailer con la data di rilascio.

Thymesia ci farà vestire i panni di Corvus, un medico della peste in grado di trasformare le malattie in vere e proprie armi (come spade o falci) per combattere i suoi nemici.

Il gioco, previsto inizialmente per il 7 dicembre scorso, su console PS5, Xbox Series X|S e piattaforma PC, è stato poi rinviato.

