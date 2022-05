L’affascinante soulslike 2D italiano riceve una valanga di contenuti gratis

Eldest Souls è un gioco di ruolo d’azione in stile soulslike, tanto che ora è stato confermato il lancio dell’espansione principale, Depths of the Forgotten.

Non è la prima volta che i fan di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) e soci ricevono alcuni cosiddetti ‘figli illegittimi’ degni di nota.

Basti pensare all’action RPG dalle tinte soulslike, pesantemente ispirato a Dark Souls e Bloodborne, ovvero il promettente Thymesia.

Senza contare anche il souls Made in Italy che promette davvero grandi cose, sia graficamente che ludicamente, ossia Project Galileo.

Ora, come riportato da PS Blog, Depths of the Forgotten aggiunge circa 30% di contenuto in più e boss dalla difficoltà brutale in maniera completamente gratuita.

Francesco Barsotti, co-fondatore di Fallen Flag, ha spiegato che il DLC è pieno di contenuti e nuovi luoghi da scoprire, oltre a boss e armi che amplieranno la storia del mondo di gioco.

«Voi e la vostra spada di pura Ossidiana, siete l’unica speranza dell’umanità e avete il compito di affrontare gli Antichi Dèi, che hanno scagliato una grande catastrofe sul mondo come atto finale di vendetta», ha reso noto Barsotti. Poco sotto, il trailer dell’espansione.

E ancora, «con l’espansione Depths of the Forgotten, è possibile esplorare quello che si cela dietro l’antro della Foresta Incantata», scendendo ben al di sotto della Cittadella alla scoperta di aree nuove e inesplorate usando un misterioso ascensore.

Ma non solo: stando alle parole degli sviluppatori, questi luoghi inesplorati ospitano alcuni dei boss più difficili del gioco.

«La reazione positiva e il supporto della community a Eldest Souls, il nostro primo gioco, sono stati travolgenti. Da piccolo gruppo di amici che hanno abbandonato l’università per inseguire i propri sogni, questo ha significato molto per noi.»

Infine, «tutto questo nuovo contenuto è il nostro modo per dare un grande ‘grazie’ a tutti coloro che ci hanno giocato. Ci auguriamo che piaccia a tutti i fan di Eldest Souls, vecchi e nuovi!»

