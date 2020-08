Lenovo Yoga S940 in sconto di 500 euro su Amazon!

Aggiornamento 24 agosto: la promozione è ancora disponibile.

Se siete alla ricerca di un portatile compatto, trasportabile facilmente e con un ottimo design, oggi vi segnaliamo un’interessante offerta su Amazon che vi permette dl acquistare al prezzo più basso di sempre il notebook Lenovo Yoga S940, una soluzione portatile di elevata qualità con la quale potrete lavorare in modo perfetto ovunque vi troviate.

Il computer è equipaggiato con un display 14″ IPS a risoluzione 1080p che assicura un’ottima visione delle immagini e video da ogni angolazione. Ad animare il notebook è un processore Intel i5-1035G4 di decima generazione accoppiato a 8GB di RAM DDR4. Per caricamenti veloci delle applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su Lenovo Yoga S940 un SSD da 512 GB, mentre Lenovo Smart Assist utilizza l’intelligenza artificiale per anticipare le vostre esigenze. Tra le funzionalità intelligenti troviamo, ad esempio, la regolazione automatica delle impostazioni di alimentazione, lo sfondo sfocato e l’audio ottimizzato durante le videochat, nonché il software di rilevamento del movimento per trasferire contenuti dallo schermo del notebook ad un monitor semplicemente ruotando la testa.

La batteria del dispositivo è in grado di ricaricarsi rapidamente fino all’80% in soli 60 minuti e al 100% in 120 minuti, e con soli 15 minuti di ricarica si hanno fino a 2 ore di autonomia. Lo schermo, grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, è in grado di visualizzare immagini incredibilmente realistiche, mentre l’audio immersivo prodotto dal sistema di altoparlanti Dolby Atmos vi offrirà un intrattenimento realmente coinvolgente.

Disponibile in grigio ferro, Lenovo Yoga S940 ha uno spessore di appena 12,2mm e pesa solo 1,2kg. Yoga S940 è il primo notebook al mondo con schermo in vetro Contour, materiale che consente di smussare ulteriormente i bordi in modo che la minuscola cornice sembri ancora più sottile.

Il prezzo di listino per Lenovo Yoga S940 sarebbe di 1.499,99€, ma grazie a una promozione in corso su Amazon potete comprarlo al prezzo più basso di sempre, pari a 999,99€, risparmiando così 500€, il 33% del costo abituale.

A proposito di Amazon, vi ricordiamo che siamo ancora in attesa di scoprire quando si terrà l’Amazon Prime Day 2020 per l’Italia: il rivenditore ha fissato l’appuntamento su alcuni mercati, come l’India, assicurando che entro il 2020 individuerà le date per ogni regione. Secondo voci, quella italiana dovrebbe attestarsi intorno al 5 ottobre, ma siamo in attesa di conferme ufficiali.

» Clicca qui per acquistare il notebook Lenovo Yoga S940 a prezzo scontato «

Altre offerte Amazon