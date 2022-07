Lenovo IdeaPad Flex 5: sconto di 250€ su Amazon per questo ottimo convertibile 2 in 1

Anche oggi, giovedì 14 luglio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook convertibile 2 in 1 Lenovo IdeaPad Flex 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 449€, rispetto agli usuali 699€ di listino, per un risparmio reale di 250€ e uno sconto del 36%.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è il compagno perfetto da portare in giro con voi, dato che è in grado di avviarsi in pochissimi secondi e offre una penna per prendere appunti o disegnare.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è equipaggiato con un display IPS a risoluzione FullHD da 14″ con una luminosità massima di 250 nits, mentre ad animare il dispositivo trova posto il processore Intel Core i3-1115G4 con GPU integrata Intel UHD Graphics, accompagnato da 8GB di RAM DDR4-3200 e 256 GB di SSD.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è dotato del sistema operativo Windows 11, così da utilizzare tutte le applicazioni di cui avete bisogno per lo studio e la produttività in generale.

Sicuramente, uno dei grandi vantaggi del Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è quello di essere stato progettato per piegarsi a 360°, trasformandosi da notebook a tablet e utilizzarlo in diverse modalità, in base alle vostre esigenze.

