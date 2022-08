L’elegantissimo DualSense nero di PS5 ora in sconto su Amazon

Anche oggi, venerdì 19 agosto 2022, il rivenditore Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo preso in analisi in modo da potervi segnalare su SpazioGames.it gli sconti più imperdibili per arricchire le vostre dotazioni tech e videoludiche.

l'ambitissimo DualSense in colorazione nera sta venendo proposto con uno sconto che vi permette di portarlo a casa spendendo 59,99 euro anziché i canonici 69,99 euro.

DualSense è il controller ufficiale di PS5. Normalmente proposto in tinta bianca, in questo caso ha un corpo nero tono su tono, con lievi contrasti tra il corpo della periferica e la sua impugnatura. Le funzioni sono, ovviamente, le stesse della controparte bianca in tinta con la console.

DualSense è dotato di un ampio trackpad per interagire con i videogiochi, ha due stick analogici simmetrici e una importante novità per quanto riguarda i grilletti sul dorso: questi sono infatti grilletti adattivi, capaci di rendere più scorrevole o più dura la loro corsa a seconda di quanto previsto dal momento di gioco che state vivendo. Inoltre, vanta una vibrazione che dà vita a un feedback aptico, con sensazioni dettagliate che permettono di entrare come mai prima d’ora all’interno di un videogioco.

Il controller è anche compatibile con PC, quindi potete acquistarlo sia per giocare sulla vostra console che per godervi i giochi sul vostro computer. È dotato di batteria per l’utilizzo wireless, ma può essere usato anche in modalità cablata con USB Typc-C.

Si tratta insomma di un’ottima occasione per portare a casa un controller davvero next-gen, nella colorazione che moltissimi videogiocatori stavano aspettando fin dal lancio di PS5.

