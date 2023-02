LEGO Zelda è un sogno, ma forse potrebbe diventare realtà

The Legend of Zelda è una delle saghe Nintendo più amate dai giocatori, sebbene a quanto pare presto la serie potrebbe essere tramutata in mattoncini LEGO.

Considerando l’attesa per Tears of the Kingdom, ossia il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero interessante, i fan sanno bene ciò che li aspetta.

Ora, mentre alcuni fan si sono dilettati a trasformare BOTW in un titolo next-gen in 8K con tanto di ray tracing al seguito, Link potrebbe davvero trasformarsi in un set LEGO.

Mesi fa, su LEGO Ideas era apparso un progetto davvero sorprendente, ossia una versione LEGO del castello di Hyrule visto in Zelda Breath of the Wild, ma ora il set scelto potrebbe essere del tutto differente.

Come riportato anche da MNN, un sondaggio di marketing targato LEGO suggerisce infatti che l’azienda potrebbe essere al lavoro sul set di Zelda dedicato al Grande Albero Deku.

Sembra che il LEGO possa collaborare con Nintendo per qualcosa di più rispetto al solo franchise di Super Mario Bros.: un lettore di una pagina web dedicata ai mattoncini – Promo Bricks – ha recentemente partecipato a un sondaggio di marketing legato ai prodotti della compagnia

Il sondaggio comprendeva una serie di set LEGO legati a franchise di intrattenimento e, appunto, uno dei set che potrebbe arrivare ai rivenditori è proprio quello relativo al Grande Albero Deku.

Il personaggio ha fatto il suo debutto nell’amato gioco per Nintendo 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Va precisato che questi set al momento non sono stati confermati né da The LEGO Group né da Nintendo. Vi terremo aggiornati.

