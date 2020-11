Lego Cyber Monday: sconti fino al 20% su alcuni set

Anche LEGO si unisce alla aziende che oggi hanno lanciato nuove offerte in occasione del Cyber Monday. Nello specifico, nella pagina dedicata alla promozione trovate tutti i dettagli inerenti agli sconti.

In particolare, effettuando acquisti superiori a 150€, sarà possibile avere in OMAGGIO uno splendido set a tema festivo dedicato a Charles Dickens.

Non è tutto! Infatti, solo fino a oggi 30 novembre, o esaurimento scorte, è possibile risparmiare fino al 20% su una serie di articoli selezionati.

Tra questi, potete trovare, ad esempio, la Minifigure di legno LEGO Originals, disponibile esclusivamente sul LEGO Store, scolpita in legno di rovere certificato FSC e dotata di mani plastica regolabile, proprio come le figure attuali. Una versione 5:1 della classica minifigure e prodotta per omaggiare le origini di LEGO, inizialmente una compagnia che fabbricava giocattoli di legno scolpiti a mano.

La Minifigure di legno LEGO Originals è sicuramente il prodotto ideale per i più grandi appassionati LEGO e viene consegnata in una confezione regalo di lusso, che include un opuscolo con idee per personalizzare questo modello e le istruzioni per realizzare 5 oggetti, utilizzando i mattoncini LEGO inclusi. Misura 20 cm di altezza, 11 di larghezza e 8 di profondità e rappresenta sicuramente un’eccellente idea regalo

Solitamente il set Minifigure di legno LEGO Originals viene proposto a 119,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 95,99€.

Mentre vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti in offerte per il Cyber Monday, vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione per visionare il catalogo completo.

Sconti e set esclusivi per il LEGO Cyber Monday