Leggende Pokémon Arceus, scoperto come “clonare” i Pokémon Shiny

La community di Pokémon ci ha ormai abituato a saper individuare bug pericolosi o addirittura utili nei primi giorni di uscita di un nuovo capitolo della serie, e naturalmente Leggende Pokémon Arceus non poteva essere da meno.

Il rivoluzionario capitolo di Game Freak ha conquistato il cuore di molti appassionati, convinti dalla direzione intrapresa della serie: in attesa di eventuali patch correttive, i fan di Leggende Pokémon Arceus stanno approfittando del nuovo lancio per scoprire trucchi interessanti, soprattutto legati ai rarissimi Shiny.

I fan avevano già scoperto un semplice trucco che permette di assicurarsi sempre la cattura degli Shiny, ma adesso c’è chi ha addirittura scoperto un modo per «clonarli», sfruttando quella che pare essere una svista di programmazione.

Come segnalato da Polygon, sembra infatti che in alcune circostanze un Pokémon Shiny possa continuare a riapparire all’infinito, seguendo anche in questo caso una semplice procedura.

L’utente Twitter Kqttling ha infatti scoperto che i Pokémon Shiny provenienti da alberi, minerali e forzieri possono continuare a rigenerarsi all’infinito, a patto che non si torni mai al villaggio principale dopo averli individuati.

In una clip video viene infatti mostrato lo stesso identico minerale agitarsi, indicando che al suo interno c’è un Pokémon pronto a combattere, e per più volte di fila è capitato costantemente un Graveler cromatico.

L’utente YouTube PhillyBeatzU ha spiegato più approfonditamente il funzionamento di questa curiosa meccanica: tutto ciò che i fan di Leggende Pokémon Arceus dovranno fare, dopo aver individuato uno Shiny con questo metodo, è abbandonare l’area in maniera non permanente, per esempio entrando in una caverna.

Questo consentirà al gioco di caricarsi e aggiornare la lista dei Pokémon che possono essere trovati selvatici, ma senza rimuovere quelli già generati del tutto: aspettate per circa 30 minuti in questa nuova zona prima di tornare nell’area dove avete individuato lo Shiny e dovreste essere in grado di trovarne una copia esattamente identica.

Questo procedimento potrà essere ripetuto all’infinito e vi permetterà a tutti gli effetti di «clonare» il vostro Pokémon Shiny: naturalmente sarà necessario dotarsi di molta pazienza e tempo libero, oltre ovviamente all’avere la fortuna di individuare una variante cromatica con questo metodo.

Sembra infatti che i normali Pokémon selvatici non possano essere manipolati con questo trucco, che in attesa di una probabile futura patch si rivelerà molto utile per i cacciatori di Shiny.

Nel caso doveste trovare un Cherrim utilizzando questa tecnica, vi suggeriamo di prestare molta attenzione: un bug potrebbe rendervi la cattura letteralmente impossibile.

Questo bizzarro bug non è l’unica «feature» ad aver infastidito i fan: molti giocatori stanno infatti riscontrando diverse difficoltà a trovare un particolare Buizel.