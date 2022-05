Legacy of Kain tornerà presto? Parla Crystal Dynamics dopo l’acquisizione

Embracer Group si sta preparando a finalizzare ufficialmente l’acquisizione di Square Enix Montreal, Crystal Dynamics e Eidos Montreal, insieme alle loro IP più importanti come Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain.

La maxi operazione di mercato è sicuramente una di quelle destinate a cambiare il panorama videoludico ed è stata un’operazione costata ben 300 milioni di dollari: c’è sicuramente curiosità per scoprire quale sarà il futuro di molte altre IP, oltre che a scoprire naturalmente le nuove avventure di Lara Croft (potete acquistare l’ultimo Tomb Raider di Crystal Dynamics in offerta su Amazon).

Del resto, dopo il modo in cui è stata annunciata l’acquisizione con grande entusiasmo da parte di Embracer, sono in molti ad aspettarsi un revival di queste IP importanti, che sotto la guida di Square Enix sembravano essere rimaste abbandonate da ormai troppo tempo.

E se Eidos ha già suggerito il potenziale ritorno di Deus Ex e Thief come uno dei tanti progetti in Unreal Engine 5, nelle ultime ore è toccato a Crystal Dynamics offrire importanti conferme per le IP di sua proprietà.

Come riportato da TweakTown, Lars Wingefoers, il CEO di Embracer Group, ha infatti sottolineato che ci sono grandi aspettative per i nuovi videogiochi in sviluppo che, naturalmente, non includeranno solamente il già annunciato nuovo capitolo di Tomb Raider:

«Non c’è solamente Tomb Raider: ci sono in programma un grande numero di esperienze tripla-A, basate sia su franchise in nostro possesso che su IP originali».

Inutile dire che la parte relativa ai franchise in possesso non ha fatto altro che accrescere l’entusiasmo della community, ai quali Scott Amos di Crystal Dynamics ha voluto lanciare un importante messaggio.

Amos ha infatti ribadito durante la conference call di essere più che consapevole di «quanto i fan amino la serie Legacy of Kain», lasciando dunque intendere che questa amata serie potrebbe essere molto vicina al ritorno.

Naturalmente invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un vero e proprio annuncio ufficiale, ma a giudicare dal modo in cui è arrivato l’annuncio sembrerebbe che Embracer abbia in mente grandi piani per Legacy of Kain e le altre saghe storiche.

Nel frattempo, Square Enix ha svelato uno dei tanti motivi per cui ha deciso di liberarsi, a sorpresa, di questi franchise: il publisher intende investire i 300 milioni guadagnati anche sulla tecnologia blockchain.