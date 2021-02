L’edizione Switch di Firewatch nasconde la versione platform del gioco!

Era il 10 febbraio 2016 quando Firewatch fece ufficialmente il suo debutto sul mercato e, da allora, il nome di Campo Santo si è inciso a fuoco nella memoria dei videogiocatori, colpiti dall’avventura nei boschi e dalle tematiche affrontate – rigorosamente a modo loro – dagli sviluppatori del gioco. Così, Firewatch è arrivato anche su Nintendo Switch ed è proprio in questa versione che si nasconde un easter egg che è stato svelato ed evidenziato direttamente dagli autori.

«Quanto avete scavato nella versione Switch di Firewatch?» chiede Campo Santo sui suoi social. «Avete davvero completato tutto?». All’interno dell’edizione Switch, una volta completata la campagna e sbloccata la modalità free roam, infatti, era possibile accedere a un divertente mini-gioco, nel quale le vicende di Henry nel Wyoming si trasformavano in un piccolo platform a tempo in cui era necessario collezionare delle monetine lungo l’ambientazione.

An even more rarely seen piece of Firewatch: How closely have you dug into the Nintendo Switch version of the game? Have you truly completed everything on that cart? pic.twitter.com/CmQGpswzXY

