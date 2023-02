Le vendite di PS5 sono aumentate del 202% in Europa (ma Xbox e Nintendo Switch calano)

Sembra il periodo d’oro di PS5 stia proseguendo, anche in Europa, visto che le vendite della console current-gen di Sony stanno portando soddisfazioni anche nel Vecchio Continente.

Non solo il lancio di DualSense Edge ha aiutato (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), ma è la console vera e propria a portare a casa grandi numeri.

Se di recente infatti PlayStation 5 ha “vinto” un’altra settimana in Giappone, anche in Europa la situazione sembra essere decisamente rosea, a differenza delle concorrenti.

Come riportato anche da Push Square, infatti, le vendite di PS5 sono aumentate del 202% in Europa su base annua, sebbene Xbox e Nintendo Switch siano entrambe in calo.

A gennaio le vendite di PS5 sono aumentate di ben il 202% rispetto all’anno precedente in tutta Europa, sottolineando l’approccio straordinariamente aggressivo di Sony durante il 2023.

In realtà, la console new-gen del colosso giapponese è stata l’unica a crescere nel Vecchio Continente, dato che Nintendo Switch ha registrato un calo dell’11% nello stesso periodo, mentre Xbox Series X|S è crollata del 32%.

PlayStation ha recentemente lanciato una campagna pubblicitaria abbastanza importante, che l’ha vista dare vita a spot e iniziative di marketing virale.

A Parigi, per esempio, è stato aperto un pop-up café dedicato a Horizon Forbidden West, mentre nella nostra Roma è apparsa una PlayStation 5 gigante in pieno centro.

Across European markets in January, PS5 sales are up 202% compared with the year before (when there were big stock shortages). PS5 was the No.1 console last month, Switch falls to No.2 (sales down 11% compared with Jan 2022), while Xbox Series S and X are No.3 (sales down 32%)

— Christopher Dring (@Chris_Dring) February 13, 2023