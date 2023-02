PS5, addio crisi delle scorte: vendite aumentate del 98% rispetto al 2022

La generazione di PS5 si è aperta con l’ormai famigerata crisi delle scorte che, con un aumento delle vendite del 98%, sembra essere scongiurata.

La console è sempre stata difficilmente acquistabile, anche su Amazon, e questo ha reso molto difficile vendere le console pe Sony.

Già da qualche mese PS5 sta effettivamente segnando dei risultati molto positivi, a molti anni dal lancio dell’hardware e dell’inizio dell’attuale generazione.

E, in un futuro che sembra decisamente roseo, arrivano ulteriori dati riguardo l’andamento annuale delle vendite della console.

Come riporta The Gamer, infatti, PlayStation ha aumentato sensibilmente le sue vendite di anno in anno.

Le vendite di PS5 sono aumentate del 98% su base annua nel Regno Unito il mese scorso. Un incremento considerevole determinato dal fatto che la console di nuova generazione è finalmente acquistabile in maniere consone.

Il mese scorso negli UK sono state vendute 125.000 console e la maggior parte erano PS5. In particolare la versione bundle con God of War Ragnarok della console ha rappresentato il 55% di tutte le PS5 vendute.

Il seguito di God of War sembra avere avuto quindi un effetto evidente e positivo sulle vendite. Anche perché si è piazzato tra i primi cinque giochi più venduti del mese, battendo anche Dead Space Remake.

Nintendo Switch si piazza al secondo posto, ma continua a registrare un rallentamento delle vendite mentre sta per arrivare il settimo anniversario. Una situazione di cui Nintendo ha consapevolezza e, nonostante ciò, ha deciso di aumentare gli stipendi in risposta.

Nel 2023 di PS5 c’è anche la nuova generazione di realtà virtuale, con PlayStation VR2 che è arriva da poco in redazione: eccolo qui.

E altre novità arriveranno sicuramente dopo i nuovi State of Play, gli eventi dedicati all’ecosistema PlayStation che stanno per tornare a breve, a quanto pare.