PS5 è ancora la regina delle classifiche, nonostante non abbia giochi nella Top 10

Sembra che PS5 stia finalmente recuperato il terreno perduto, specie in Giappone, visto che le ultime classifiche di vendita sono decisamente positive per il colosso nipponico.

Non solo il lancio di DualSense Edge, il controller di fascia più elevata studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), visto che la console current-gen base sembra iniziare a portare a casa grandi numeri nella Terra del Sol Levante.

Se già nelle scorse settimane PS5 stava davvero guadagnando terreno in oriente, piazzandosi al primo posto della classifica hardware settimanale, è ora il turno di un nuovo traguardo.

Come riportato anche da Push Square, infatti, PlayStation 5 ha “vinto” un’altra settimana in Giappone, sebbene nella Top 10 software non abbia ottenuto il podio.

PS5 ha raggiunto le 100mila unità vendute nella settimana conclusasi il 5 febbraio scorso in Giappone, segnando così un altro traguardo di tutto rispetto.

Il formato current-gen di Sony – che ha avuto problemi di approvvigionamento nella regione nipponica tanto quanto nel resto del mondo – è riuscito a vendere 93.026 unità in totale durante gli ultimi sette giorni, coronando un’ascesa fulminante per la console.

L’azienda aveva promesso che le scorte sarebbero migliorate nel 2023, e finora è andata piuttosto bene. La preoccupazione dei vertici di PlayStation è che il software non stia ancora decollando, perlomeno nel formato retail.

Ancora una volta, la Top 10 della classifica software è infatti composta da titoli per Nintendo Switch, dato che non c’è un solo titolo per PS5 o PS4 nella lista. Le prime tre posizioni sono infatti in mano a Pokémon Scarlatto e Violetto, Splatoon 3 eMario Kart 8 Deluxe.

Le vendite digitali sono in ogni caso cresciute enormemente sulle piattaforme PlayStation nell’ultimo decennio o giù di lì, ma questo è ancora motivo di preoccupazione.

Restando in tema, alcune previsioni interne mostrano PS5 in netto rialzo entro la fine dell’anno, per poi spiccare il volo nei primi mesi del 2024.

Ma non è tutto: PlayStation Europe ha comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori possono quindi dormire serenamente.

Infine, vediamo quali sono i migliori giochi PS5 da giocare sulla vostra console nel 2023, per tutti quelli che sono felici possessori di PlayStation 5.