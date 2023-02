PS5 punta a grandi numeri entro la fine del 2023 e oltre

PlayStation 5 (o PS5, che dir si voglia) ha deciso di iniziare il 2023 nel migliore dei modi, sebbene a quanto pare i numeri si faranno importanti solo a fine anno.

Dopo l’uscita del DualSense Edge, il controller di fascia più elevata per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) e l’ormai imminente PS VR2, la console current-gen si sta preparando a entrare davvero nel vivo.

Ora, dopo che Sony Interactive Entertainment ha decisamente infranto i record del suo trimestre più redditizio, sembra che il meglio debba ancora venire.

Come riportato anche su ResetEra, Sony punta a spedire oltre 10 milioni di PS5 per la fine del 2023, per un totale di 68 milioni di console entro marzo 2024.

Insider-Gaming ha pubblicato la notizia secondo la quale le previsioni interne mostrano PS5 in netto rialzo entro fine anno, per poi spiccare il volo nei primi mesi del 2024.

Stando al report in questione, Sony prevede che il mese più deludente sarà agosto 2023 con 1,5 milioni di unità, mentre l’azienda prevede di vendere poco meno di 4,8 milioni di unità a novembre 2023.

Il totale, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, raggiungerebbe l’impressionante cifra di 10,5 milioni di unità, numeri che la compagnia spera di raggiungere senza intoppi.

I numeri previsti per l’anno fiscale ’23, insieme alle unità già vendute (e ai 6,2 milioni previsti entro la fine dell’anno fiscale ’22), indicano che Sony potrebbe vendere circa 78 milioni di console entro la fine dell’anno fiscale ’23.

L’articolo di Insider-Gaming parla di 78 milioni, ma viene citato anche un obiettivo di spedizione totale di 30,5 milioni di console per il prossimo anno fiscale, quindi potrebbe trattarsi di un errore di calcolo e puntare invece “solo” a 68 milioni di console.

Raddoppiare di fatto la quantità di PS5 in circolazione nel suo terzo anno di vita è un’impresa sicuramente impegnativa, tanto che Sony non dovrà fare sì che le forniture aiutino a raggiungere questo obiettivo.

Restando in tema, sui siti di vendite online sono state messe a disposizione un buon numero di PS5, mettendo così la parola fine al bagarinaggio.

Ma non solo: PlayStation Europe ha da poco comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori possono quindi stare decisamente più tranquilli.

Per concludere, vediamo quali sono i migliori giochi PS5 da giocare sulla vostra console nel 2023, per tutti i felici possessori di PlayStation 5.