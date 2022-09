Le lobby di Splatoon 3 non funzionano, i fan reagiscono nel migliore dei modi

Splatoon 3 è finalmente sbarcato su Nintendo Switch, e i fan di tutto il mondo possono iniziare a splattarsi nel multiplayer online.

Ed ha fatto bene, perché Splatoon 3 ha venduto tantissimo battendo anche i precedenti record di titoli come Animal Crossing: New Horizons, in quanto alla velocità delle copie vendute.

D’altronde la nuova iterazione del franchise ci ha colpito moltissimo, ed era difficile che non andasse bene come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Nelle prime ore in cui i giocatori hanno potuto radunarsi online, purtroppo hanno dovuto sperimentare alcuni problemi nell’infrastruttura.

Come riporta Nintendo Life, a volte capitano attese anche di svariati minuti prima che le partite possano iniziare.

Ma i fan di Splatoon 3 sono apparentemente più zen di molte altre community, perché la reazione a queste lunghe attese è tra l’esilarante e il toccante.

Com’era prevedibile, Internet dato il meglio di sé. Le reazioni dei giocatori hanno spaziato dal creativo al divertente e alla vera e propria discussione sulla sanità mentale, incluso il rievocare una partita di Pong e ricreare gli screensaver.

Been waiting in the lobby for so long, he became a SCREENSAVER LMAOOOOO #Splatoon3 #NintendoSwitch pic.twitter.com/B4OQXlaBNE — Motovation (@MotovationYT) September 11, 2022

Il nostro preferito è senz’altro lo screensaver ricreato da alcuni inkling sul muro. Con un’abilità anche sorprendente nel realizzarlo, che ci riporta indietro nel tempo ai vecchi Windows oppure ai lettori DVD.

People starting to get real bored in these waiting room lobbies pic.twitter.com/gwzrkxHNke — Failboat (@Failboat103) September 11, 2022

La partita di Pong è meravigliosa allo stesso modo. L’idea che ci siano tre persone, di fronte ad altrettante Switch, che giocano ad un Pong fittizio ricreato all’interno della lobby di Splatoon 3 è qualcosa di incredibile.

Her: I bet she's thinking about other girls

Me: I should paint the the entire splatoon 3 practice lobby at 4AM ^-^ pic.twitter.com/R19TioYLrG — Cherri bb (@CherriBlitz) September 11, 2022

Altri hanno ceduto alle comprensibili attenzioni assessivo compulsive che un gioco come Splatoon 3 può creare, ovvero la voglia di splattare ogni singolo angolo della lobby nell’attesa che la partita cominci.

