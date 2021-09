Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis: c’è un grande strategico

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

Questo programma ha dato indubbiamente un impulso alla scena del PC gaming, se pensiamo che da allora se ne sono susseguiti diversi – come il giveaway di Origin attualmente in corso

Ecco i giochi gratis annunciati, che potete scaricare dal 30 settembre al 7 ottobre:

Europa Universalis IV

Di seguito la descrizione di Europa Universalis IV:

Conduci una nazione dal Rinascimento alla rivoluzione in una complessa simulazione degli albori del mondo moderno. Padroneggia l’arte della guerra, della diplomazia e del commercio per plasmare e cambiare la storia della tua nazione!

Ecco invece il gioco che potete scaricare da oggi, annunciato in precedenza, fino al 30 settembre:

The Escapists

La descrizione di The Escapists:

«Sei di nuovo in prigione e la tua unica possibilità è quella di escogitare un piano di fuga con qualsiasi mezzo possibile. Sta a te decidere come! Che ne dici di provocare una rivolta? O scavare un tunnel proprio sotto le mura del carcere? O addirittura rubare un’uniforme da guardia per confonderti con i tuoi carcerieri?»

Non mancano le altre iniziative, specie in ambito PC, tramite le quali ottenere giochi gratuiti: un nome su tutti è quello di Amazon Prime Gaming.

Un ramo, quello dei giochi gratis, in cui si è appena cimentata persino Netflix, sebbene per il momento solo su mobile.

Su PlayStation Plus, al momento, addirittura ci sono giochi regalati anche su PlayStation 5.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.