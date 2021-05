“Le console sono destinate alla morte” (e c’entra il 5G)

La nuova generazione di console targata PS5 e Xbox Series X|S è iniziata da una manciata di mesi, tra alti e bassi dovuti alle poche scorte nei negozi.

Secondo quanto riferito, il produttore di Final Fantasy Naoki Yoshida ha affermato che il lancio delle reti mobili 5G porterà presto i giocatori lontani dalle classiche piattaforme da gioco così come sono state concepite.

Questo, perlomeno, stando a un rapporto del Financial Times (via VGC), nel quale il dirigente di Square Enix ha affermato che le velocità di streaming decisamente più performanti faranno sì che PlayStation & Co. non siano più la prima scelta del pubblico pagante.

«Una volta che il 5G diventerà lo standard globale, arriverà il momento in cui potremo trasferire le immagini su qualsiasi dispositivo», ha affermato Yoshida.

PS5 e Xbox Series X.

«I giocatori possono godere di un’esperienza di gioco di alta qualità su un qualsiasi dispositivo, non essendo legati a un hardware di gioco o a un monitor. Stiamo sicuramente andando in quella direzione e non credo che il coronavirus rallenterà questo cambiamento», ha aggiunto.

Molte aziende stanno attualmente spingendo i servizi di cloud gaming, tra cui Microsoft, Google e Amazon (con Luna).

Tuttavia, le vendite di hardware «tradizionali» non sono affatto diminuite, con PlayStation 5 in grado di risultare la piattaforma hardware per videogiochi più venduta nella storia degli Stati Uniti, secondo la società di ricerche di mercato NPD Group.

Microsoft non ha fornito dati sulla situazione legata a Xbox Series X/S, ma ha anche affermato che le entrate hardware sono aumentate in modo significativo anno dopo anno, grazie anche a una domanda sempre crescente.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato ad aprile che la società stava escogitando una strategia cloud che sarà «unica ed esclusiva PlayStation».

Sony ha infatti acquisito la società di cloud gaming Gaikai nel 2012, prima di utilizzare la sua tecnologia per lanciare PlayStation Now, che fornisce agli abbonati accesso illimitato a una libreria di circa 700 giochi per PS4, PS3 e PS2.

Nel frattempo, il boss Microsoft Phil Spencer non ha mai nascosto la volontà di rendere disponibile il servizio di streaming xCloud sulle piattaforme rivali, già a partire da quest’anno.

