L’aspirante God of War è stato rinviato, con sorpresa di nessuno

Atlas Fallen non ha mai voluto nascondere la sua carica di potenzialità, essendo del resto neanche troppo velatamente ispirato a serie come God of War e Horizon.

La prima avventura di Kratos e Atreus del 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha infatti lasciato il segno tra i titoli disponibili su console e non solo.

Come del resto era già particolarmente evidente durante la prima presentazione ufficiale, il gioco aveva tutte le carte in regola per essere un buon “figlio illegittimo” dei suoi padri ispiratori.

Del resto, nel nostro recente provato del gioco vi abbiamo spiegato che «da un lato è evidente che Deck13 abbia voluto ispirarsi a grandi produzioni per realizzare meccaniche di combattimento potenzialmente spettacolari – ma la presentazione, l’esplorazione e perfino la stessa esplorazione ci hanno dato la sensazione di rivelarsi troppo ripetitivi fin dai primi istanti.» A fronte di ciò, gli sviluppatori hanno deciso di prendersi qualche mese in più prima di rilasciare Atlas Fallen nei negozi.

Inizialmente previsto per il 16 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Atlas Fallen è ora stato rinviato di alcuni mesi, puntando a una release estiva, come riportato anche da Gaming Bolt.

Focus Entertainment e Deck13 hanno recentemente annunciato che Atlas Fallen sarà lanciato il 1o agosto, poiché lo sviluppatore ha bisogno di più tempo per consegnare la migliore versione possibile del gioco.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un’esperienza ARPG memorabile in un’ambientazione unica, con un gameplay entusiasmante e la possibilità di giocare in co-op senza soluzione di continuità con un amico», ha scritto Focus Entertainment. «Ci piacerebbe dare al gioco un po’ di tempo in più, che ci permetta di offrire la migliore versione possibile di Atlas Fallen».

Nel frattempo, Focus ha anche confermato che all’inizio dell’estate verranno condivisi nuovi filmati di gioco e informazioni sulla cooperativa drop-in del gioco.

«Torneremo all’inizio dell’estate per condividere aggiornamenti sul titolo, tra cui nuovi filmati gameplay e la prima occhiata al gioco in cooperativa drop-in», ha scritto il publisher. «Non vediamo l’ora di regalarvi una fantastica esperienza nelle terre deserte di Atlas quest’estate».

