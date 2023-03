God of War Ragnarok, Tyr “svela” un possibile sequel: «Non lo avete visto per l’ultima volta»

Il doppiatore di Tyr potrebbe aver appena anticipato a sorpresa un sequel in sviluppo per God of War Ragnarok: nonostante gli sviluppatori avesse dichiarato più volte di voler realizzare solo due capitoli, la saga di Kratos potrebbe continuare molto presto.

Il capolavoro di Santa Monica (trovate il bundle con PS5 in offerta su Amazon) ha conquistato fin da subito numerosi record di vendita con tanto di premi vinti e numerose nomination, ma il primogenito di Odino non sembra ancora pronto a ritirarsi.

Shark-Games segnala infatti che il doppiatore del dio della guerra norreno si è lasciato sfuggire a sorpresa una clamorosa possibile indiscrezione sul futuro della saga, durante un panel dedicato a God of War Ragnarok in cui era presente anche Ben Prendergast, voce di Tyr nella saga.

Mentre si discuteva sul ruolo del suo personaggio all’interno della saga di Kratos, il doppiatore si è lasciato sfuggire un’indiscrezione clamorosa, segnalando ai suoi fan che «questa non è l’ultima volta che avete visto Tyr».

Una dichiarazione che avrebbe colto di sorpresa perfino gli stessi organizzatori dell’evento che, stando al report, avrebbero cercato di sviare l’attenzione del pubblico e bloccare le domande sul possibile sequel di God of War Ragnarok.

Ben Prendergast ha poi cercato di fare chiarezza e sottolineare che «sa qualcosa, ma non molto» al riguardo, lasciandosi però scappare in modo umoristico di aver già firmato un accordo di non divulgazione.

Insomma, le sue parole lasciano intendere fortemente che il seguito di God of War Ragnarok potrebbe essere già in lavorazione e al suo interno ritroveremmo anche il gigante Tyr: ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di conferme ufficiali dagli sviluppatori.

Purtroppo durante la diretta streaming sono emersi molti problemi tecnici, al punto che trovare una testimonianza live si è rivelato particolarmente impegnativo: Shark-Games segnala una clip video su Twitch legato all’evento, avvertendo però che molto probabilmente non funzionerà. Ed effettivamente, anche noi abbiamo riscontrato non pochi problemi nella riproduzione.

Ricordiamo che Kratos avrebbe dovuto avere un destino molto diverso alla fine di God of War Ragnarok, ma alla fine gli sviluppatori hanno preferito modificarlo perché l’idea sapeva molto di “già visto”.

Se ancora non avete avuto l’occasione di provare quest’ultima grande avventura, vi ricordiamo che grazie a PlayStation Plus Premium potete scaricare una demo gratuita di ben 3 ore.