Lara Croft sta per sbarcare anche su Switch, stavolta davvero

Era il 2021 – sembra una vita fa, eh? – quando era stato confermato per la prima volta che Lara Croft sarebbe sbarcata presto anche su Nintendo Switch. Da allora, tuttavia, la nostra archeologa preferita ha avuto un 2022 decisamente movimentato, motivo per cui lungo tutto l’anno che sta per concludersi non ci sono state novità su tale fronte.

O, almeno, non c’erano state fino a poche ore fa. Feral Interactive che si sta infatti occupando del porting in versione handheld, ha da poco confermato che nel 2023 vedremo finalmente Lara Croft e il Guardiano della Luce e Lara Croft e il Tempio di Osiride anche su Switch (trovate la Lite su Amazon a prezzo interessante).

Al momento non abbiamo ancora una finestra di lancio precisa (speriamo che questo non significhi che finirà come per l’annuncio precedente), ma gli autori hanno risposto a un fan un po’ sfiduciato, su Twitter:

«Lara Croft e il Guardiano della Luce/Il Tempio di Osiride ora arriveranno su Nintendo Switch nel 2023. Siamo impazienti di farvi sapere di più il prossimo anno!».

Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris are now coming to Nintendo Switch in 2023. We look forward to sharing more in the new year! — Feral Interactive (@feralgames) December 21, 2022

Tra l’altro, c’è anche la possibilità che si assista a una release fisica per i due giochi, il che farebbe molto felici i collezionisti di cartucce.

Interrogata in merito, Feral ha risposto che «considereremo certamente la cosa, ma al momento non è stato ancora finalizzato nulla».

Appuntamento al 2023, a quanto pare

Vale quindi la pena rimanere in attesa; Il Guardiano della Luce è uscito originariamente nel 2010 (qui la recensione), Il Tempio di Osiride vide invece l’esordio nel 2014 (qui la recensione). Entrambi sono degli spin-off della saga principale che si concentrano su esplorazione e puzzle da risolvere, con una direzione artistica che ben si lega alla visuale isometrica.

Abbiamo parlato di un 2022 movimentato per Lara Croft perché, come ricorderete, Square Enix ha deciso di disfarsi della proprietà intellettuale, che è passata sotto l’egida di Embracer Group.

Proprio da poche settimane abbiamo appreso che qualcosa sta già bollendo in pentola per un nuovo videogame con protagonista l’iconica eroina, in collaborazione con Amazon Games – quindi recuperare i due spin-off su Switch potrebbe essere un ottimo modo per ingannare il tempo in vista del debutto del prossimo capitolo principale.