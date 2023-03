Lance Reddick, Bungie e Guerrilla ricordano l’attore scomparso

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato la triste scomparsa di Lance Reddick all’età di soli 60 anni, attore di fama mondiale visto in un svariati film, serie TV e videogiochi.

Quella di Reddick è stata una carriera a dir poco ottima, dalla televisione al cinema con John Wick e The Wire, passando per vari videogiochi come Quantum Break, Horizon Zero Dawn e Destiny.

La notizia della morte improvvisa della stata è stata un duro colpo, tanto che ora alcuni big dell’industria dei videogiochi hanno espresso il loro cordoglio nei confronti dell’attore scomparso.

In primis troviamo Guerrilla Games, che con un post via Facebook esprimono profonda gratitudine e forte vicinanza ai parenti e agli amici di Lance Reddick.

«Grazie, Lance Reddick, per per tutto ciò che hai apportato al personaggio di Sylens, per aver condiviso con noi il tuo talento e la saggezza infiniti con noi, per il tuo calore generoso e la tua inimitabile presenza, e per il tuo profondo impatto non solo come parte del nostro cast, ma sulla nostra comunità. Siamo stati profondamente onorati di lavorare con te. Ci mancherai incredibilmente. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari. Riposa in pace, Lance», si legge nel messaggio degli sviluppatori.

Anche Bungie ha deciso di pubblicare un messaggio sul proprio profilo personale: «Lance Reddick è stato una presenza iconica sullo

sullo schermo, in Destiny e, soprattutto, di persona».

E ancora: «Il suo amore per la nostra comunità traspariva nel Comandante Zavala, nella sua dedizione senza compromessi al suo mestiere e dalla dalla gentilezza radiante che toccava coloro che lo circondavano. Dire che ci mancherà è è un profondo eufemismo, ma non per questo meno vero. Riposa in pace, Lance.»

Ricordiamo che Reddick è comparso anche in serie TV come Fringe, Bosch, Oz e Lost, oltre allo show di Resident Evil prodotto da Netflix.

L’intera redazione di SpazioGames si stringe nuovamente al cordoglio dei familiari di Lance e di tutti i suoi cari.