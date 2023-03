Morto Lance Reddick, star del cinema, della TV e di tantissimi videogiochi

Purtroppo siamo costretti a dare notizie tremende ogni tanto, come la scomparsa di Lance Reddick all’età 60 anni, come riporta TMZ.

Quella di Lance Reddick è stata una carriera a dir poco prolifica, dalla televisione al cinema con John Wick e The Wire, passando per moltissimi videogiochi come Quantum Break, Horizon Zero Dawn e Destiny.

Proprio per John Wick 4 l’attore era impegnato nei tour promozionali in tutto il mondo, e la notizia della scomparsa improvvisa è stata il proverbiale fulmine a ciel sereno. Tanto che, tra i tanti impegni, l’attore aveva anche una ospitata presso il Kelly Clarkson Show prevista per questa settimana.

Come riportano le fonti di TMZ, ovvero le forze dell’ordine, il corpo di Lance Reddick è stato scoperto nella sua casa di Studio City venerdì mattina intorno alle 9:30 (ora statunitense). La causa della morte non è al momento chiara, ma le forze dell’ordine affermano che potrebbe essere naturale.

Lance aveva pubblicato un selfie sui social giusto mercoledì mattina, mentre era a casa con i suoi cani invece che alla premiere di John Wick 4 a New York City. In questa occasione Reddick non aveva lasciato intendere il motivo della sua mancata partecipazione, per questo è impossibile capire se sia in qualche modo legata alla sua dipartita.

Inutile dire che la morte di Lance Reddick non può che lasciare oltremodo shockati, per quanto il suo volto è stato presente nelle opere più popolari.

Oltre alle produzioni citate, Reddick è comparso in Fringe, Bosch, Oz e Lost. Sfortunatamente dobbiamo ricordarlo anche per il disastroso Resident Evil di Netflix che, nel suo essere un prodotto mediocre, ha avuto la fortuna di godere del talento di un attore del genere.

La redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Lance Reddick e di tutti i suoi cari, per la scomparsa di un gigante che, con le sue interpretazioni, è qualcuno che non dimenticheremo mai.