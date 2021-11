La tastiera da gaming sono pacchiane? La Logitech G815 è la più elegante

La tastiera da gaming è lo strumento più importante per un giocatore PC, o semplicemente per chi lavora ed ha bisogno di un hardware che sia solido ed affidabile. Le tastiere da gaming, nello specifico, non devono però essere per forza eccessive o pacchiane nell’estetica, e la Logitech G815 è la soluzione perfetta per avere una tastiera solida ed elegante, e la potete acquistare al miglior prezzo grazie alle offerte Early Black Friday di Amazon.

Questo non significa che la Logitech G815 non sia bella da vedere, però. Con il sistema Lightsync RGB avrete la possibilità di sincronizzare l’illuminazione con i contenuti di gioco e intrattenimento. Così come di personalizzare ogni tasto o creare animazioni personalizzate con oltre 16.8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB.

In termini costruttivi la tastiera Logitech G815 è un oggetto elegante, realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico con un design sottile ma robusto e resistente. I nuovi switch meccanici dei tasti ad alte prestazioni offrono la velocità, l’accuratezza e le prestazioni di uno switch meccanico ma sono alti la metà.

E non mancano i tasti G programmabili. I nove tasti G della tastiera Logitech G815 possono essere programmati con macro personalizzate e comandi diversi a seconda del gioco o del profilo dell’app. E la cosa più bella della tastiera è il prezzo, perché solo per oggi potete acquistarla a €119,99 invece dei €199,99 del prezzo di lisino, con un risparmio reale di €80 e il 40% di sconto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

