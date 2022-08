La smart TV 4K LG OLED 55C15LA 55″ ora a un prezzo clamorosamente basso su eBay

Anche oggi, noi di SpazioGames.it abbiamo messo a ferro e fuoco il web in cerca delle migliori offerte per i videogiocatori e abbiamo scovato che il rivenditore eBay sta proponendo un consistente sconto sulla smart TV LG OLED 55C15LA 55″, un pannello in 4K perfetto sia per chi cerca un televisore che gli dia delle soddisfazioni, sia per noi videogiocatori in cerca della miglior resa possibile dei colori.

Grazie alla promozione di eBay, potete acquistare il televisore spendendo 999 euro, risparmiando rispetto ai 1.899 euro previsti di listino – con quindi uno sconto del 47%!

Il televisore propone un display OLED da 55″ a 120 Hz, con una risoluzione di 2160p (4K). Questo significa che è perfetto per videogiocare in 4K con le più recenti console. Inoltre, il suo corpo bianco è particolarmente elegante e si adattare al vostro salotto donando un grande tocco di raffinatezza.

Dotato di webOS, questo smart TV vi permette anche di installare a piacimento delle applicazioni per vedere programmi on demand, come Netflix, Now Tv, Disney+ o DAZN, per poter vedere sia la grande serialità televisiva che il grande sport comodamente sui vostri nuovi 55″.

Dotato di HDR10 Pro, di tecnologia Dolby Vision IQ e di ben 4 porte HDMI, lo smart tv ha anche la porta LAN, tre porte USB e l’uscita ottica digitale per chi vuole prendersi particolarmente cura della resa audio. È anche presente una porta per collegare delle cuffie ed è dotato di tecnologia LG ThinQ AI. In sintesi, insomma, parliamo di un televisore di ultima generazione che ha tutto quello che vi serve per godervi programmi televisivi e videogiochi.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.