Serie TV di Fallout: possibile uscita, attori e tutto quello che sappiamo

È passato quasi un anno e mezzo da quando la serie TV di Fallout è stata annunciata creando un vero e proprio moto di entusiasmo tra i giocatori che seguono la saga dal lontano ’97.

Quello di Fallout è infatti uno dei franchise videoludici più amati di sempre e sono sempre di più gli appassionati ad attendere impazientemente l’arrivo del nuovo adattamento televisivo.

La notizia era stata rivelata su Twitter il 2 luglio 2020 e sebbene per molto tempo non ci siano più state notizie al riguardo, ad oggi siamo riusciti a raccogliere abbastanza informazioni per farci un’idea su cosa dovremo aspettarci.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Amazon Prime Video di Fallout.

Teaser trailer della serie TV di Fallout

Annunciata dall’account ufficiale del franchise, la nuova serie TV di Fallout è stata presentata con un teaser della durata di appena ventitré secondi.

Il breve trailer non lascia intendere molto di ciò che sarà effettivamente la serie ma riesce in pochi istanti a trasmettere la sensazione, o almeno la speranza, di una riproduzione fedele dello scenario post apocalittico dai toni retrò che caratterizzano l’intera saga.

Oltre a rivelare i produttori principali dello show, il teaser lancia un breve messaggio ai fan chiedendo loro di «rimanere in attesa, per favore».

Da chi sarà prodotta la serie TV di Fallout?

La nuova serie TV di Fallout sta venendo realizzata per Amazon Prime e possiamo affermare con certezza che ci sono tutti i presupposti per un prodotto di alta qualità.

Lo show porta già le firme di due figure molto importanti in ambito televisivo: stiamo parlando di Jonathan Nolan e Lisa Joy, conosciuti a livello mondiale per essere gli autori della celebre serie televisiva Westworld di HBO.

I due autori ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi insieme alla collega Athena Wickam tramite la società Kilter Films e saranno supervisionati da Todd Howard e James Altman per conto della stessa Bethesda Softworks.

«Fallout è una delle più grandi saghe di tutti i tempi, nei videogiochi. Ogni capitolo contiene delle storie di grandissima immaginazione e ci è costato un’infinità di ore che avremmo potuto trascorrere con parenti e amici. Siamo davvero felici di unire le forze con Todd Howard e con il resto dei brillanti pazzi di Bethesda per dare vita a questo enorme, sovversivo e dannatamente divertente universo con Amazon Studios».

Con queste parole i due autori hanno espresso ai fan della saga videoludica il loro entusiasmo nei confronti del nuovo progetto.

Anche Todd Howard ha in seguito dimostrato la propria felicità per l’adattamento televisivo dell’iconico franchise che guida sotto l’egida di Bethesda, dichiarando:

«Nell’ultima decade, abbiamo cercato di capire quale fosse il modo migliore per portare Fallout sullo schermo. Dal primo momento in cui ho parlato con Jonah e Lisa qualche anno fa, è stato subito chiaro che loro e il team di Kilter fossero perfetti per fare le cose nel modo giusto. Siamo dei grandissimi fan del loro lavoro e non potremmo essere più felici di lavorare con loro e con Amazon Studios».

Tra gli autori della serie saranno presenti anche Geneva Robertson-Dworet, conosciuta principalmente per aver scritto la sceneggiatura di Captain Marvel e Tomb Raider, e Graham Wagner, produttore di serie TV dai toni leggeri come The Office e Silicon Valley.

Sebbene si tratti della primissima produzione televisiva da parte di Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios ci sono comunque tutti i presupposti per la creazione di un’opera che sia fedele all’originale.

Le stesse dichiarazioni di Joy e Nolan fanno anche presagire l’intenzione di ricreare fedelmente lo scenario post apocalittico di Fallout mantenendo comunque il brillante umorismo caratteristico della saga.

Cast: che attori vedremo nella serie TV di Fallout?

Al momento non si hanno molte notizie riguardo agli attori che interpreteranno i personaggi della serie TV di Fallout. Tuttavia, solo pochi giorni fa è stato annunciato il primo membro del ufficiale del cast.

Si tratta di Walton Goggins, ad oggi molto conosciuto per aver recitato nelle serie televisive The Shiled e Justified e nei famosi film The Bourn Identity, Django Unchained e The Hateful Eight.

Sebbene non sia stato ancora rivelato il suo ruolo nella nuova serie TV di Amazon Prime, è probabile che l’attore sia stato scelto per interpretare uno dei personaggi principali.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Deadline, Goggins potrebbe anche vestire i panni di un ghoul.

Nella saga di Fallout, queste creature non sono altro che esseri umani che hanno subito delle pesanti mutazioni genetiche a causa delle radiazioni nucleari.

Benché al momento questo sia tutto ciò che sappiamo riguardo al cast della nuova serie TV Amazon Prime, i fan di Fallout hanno ipotizzato il ritorno di alcuni famosi attori che avevano prestato le voci ai personaggi della saga.

Non sapendo con certezza su quali capitoli si baserà la trama, è comunque difficile capire quali interpreti abbiano effettivamente la possibilità di ricoprire un ruolo nel nuovo show.

Tra i nomi possibili provenienti da Fallout 3 spiccano quello di Liam Neeson, che aveva doppiato il personaggio di James, di Malcolm McDowell, che aveva prestato la voce al presidente John Henry Eden e di Odette Annable, la voce di Amata.

Per quanto riguarda invece Fallout 76, il voice cast includeva Adrienne Barbeau e Claudia Christian. Un’ultima attrice famosa il cui ritorno sarebbe possibile è Lynda Carter, voce di Magnolia in Fallout 4 e interprete di Wonder Woman nella celebre serie televisiva degli anni ’70.

Molti appassionati si sono anche domandati se sarà possibile o meno il ritorno di Ron Perlman, la storica voce narrante di quasi tutti i capitoli della saga a partire dal 1997.

La trama della serie TV di Fallout

Attualmente non sono ancora state pubblicate notizie certe riguardo alla trama della nuova serie TV di Fallout.

Anche in questo caso, non sapendo con certezza quali capitoli della saga verranno coperti dallo show è difficile indovinare che tipo di storia verrà raccontata.

L’opera televisiva potrebbe infatti addirittura raccontare una storia inedita e originale ambientata nello stesso universo post-apocalittico, senza necessariamente creare collegamenti con la trama dei videogiochi.

Tutto ciò che sappiamo al momento è che la nuova serie racconterà «un’avventura pazzesca, bizzarra, divertente, fuori di testa… la più assurda che abbiate visto finora».

Così ha dichiarato la stessa Lisa Joy, rivelando ancora una volta come questo progetto rientri tra i più importanti della sua carriera.

Quando uscirà la serie TV di Fallout?

Purtroppo, come la maggior parte delle grandi produzioni televisive, cinematografiche e videoludiche, lo sviluppo della serie TV di Fallout è attualmente in stallo a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Dopo quasi un anno e mezzo dall’annuncio ufficiale, i fan avevano iniziato a domandarsi se i lavori non fossero stati addirittura abbandonati del tutto.

In occasione di una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, Todd Howard ha rassicurato gli appassionati del franchise, dichiarandosi ancora una volta fiero di collaborare con autori di così grande spessore.

Purtroppo non sono stati rivelati altri dettagli sull’adattamento televisivo di Amazon ed è probabile che dovremo attendere ancora un po’ per ricevere informazioni sulla trama e sugli altri membri del cast.

Tuttavia, i fan della saga non sono stati lasciati completamente a bocca asciutta: sappiamo infatti che la produzione della serie TV avrà ufficialmente inizio nel 2022.

Inoltre, stando alle dichiarazioni di Howard il nuovo capitolo della serie di giochi di Bethesda, Fallout 5, sembrerebbe in fase di sviluppo.