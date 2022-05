La serie animata di Final Fantasy IX esce dall’ombra: ecco quando la vedremo

Final Fantasy IX è uno dei capitoli dell’era PSOne più amati di tutti i tempi, senza nulla togliere agli episodi VII e VIII.

Se giochi più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade hanno dimostrato che la serie ormai guarda al futuro, gli episodi classici hanno ancora il loro fascino.

Del resto, Final Fantasy IX è così ben visto dalla community che qualcuno si è prodigato nella realizzazione di un fan remake non ufficiale realmente sorprendente.

Senza contare che mesi fa è emersa la notizia che una una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale era in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Bruno Danzel d’Aumont, Vice Presidente dello studio di animazione parigino, nel corso di un’intervista concessa alla redazione di Animation Magazine ha confermato che il pubblico potrà presto avere un primo assaggio dello show.

A quanto pare, la serie sarà infatti presentata in occasione del Licensing Expo 2022 di Las Vegas, in programma tra martedì 24 e giovedì 26 maggio 2022.

Vivi, Gidan, Garnet e tutti gli altri personaggi si mostreranno quindi tra pochissime ore, sperando che l’attesa ne valga la pena.

Ricordiamo che Cyber ​​Group Studios è un team specializzato in show per un pubblico di bambini: questa cosa lascia intendere che la serie su Final Fantasy IX potrebbe essere rivolta a ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Non ci resta che attendere poche ore prima di saperne di più.

La nostra recensione relativa alla versione per console Nintendo Switch del nono capitolo della serie la potete leggere a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che quest’anno ricorre il 35imo anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e sembra che Square Enix voglia renderlo una festa davvero indimenticabile.

Siete ancora affamati di Final Fantasy? Se la risposta è sì, recuperate al volo la nostra recensione di Intergrade su PS5, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.