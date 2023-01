La Russia vuole creare la “sua” Electronic Arts, per salvare l’economia

Durante la guerra in Ucraina, che tristemente sta per arrivare ad un anno dal suo inizio, la Russia vuole tentare di risanare l’industria dei videogiochi sperando di creare la “sua” Electronic Arts.

Uno dei tanti videogiochi simbolo di questo periodo storico è però Stalker 2 (lo trovate su Amazon), sviluppato da ucraini che nel frattempo stanno combattendo per il loro Paese.

Che non sono gli unici nel mondo dei videogiochi. Un membro del team di Metro Exodus ha infatti perso la vita mentre combatteva contro l’esercito russo.

Il popolo ucraino si sta dimostrando in generale stoico anche nel morale, perché recentemente alcuni hanno utilizzato dei meme di GTA per prendere in giro la Russia.

Nel frattempo la Russia sta in ogni caso soffrendo anche dal punto di vista economico, anche nell’industria dei videogiochi.

Come riporta PC Gamer, infatti, il governo sta cercando di iniziare una manovra per ridare linfa vitale alla martoriata industria del gaming russa.

Nello stesso momento in cui vengono vietato videogiochi molto celebri, perché colpevoli di promuovere la propaganda LGBT, si parla di creare una “Electronic Arts russa”.

In un incontro tenutosi tra funzionari e rappresentanti del settore presso il Ministero russo per lo sviluppo digitale il 15 dicembre, il governo ha iniziato a prendere in considerazione un progetto federale chiamato “L’industria del gioco del futuro”. Progetto che, tra le opzioni, prevede di «trovare una Electronic Arts russa per aiutare a semplificare la pubblicazione di giochi russi di alta qualità.».

Le autorità russe sperano di creare una nuova serie di istituzioni per stabilizzare e bloccare lo sviluppo del gioco russo. Oltre a due organismi destinati a concentrarsi sulla regolamentazione, la ricerca e la formazione del settore, i funzionari vogliono anche istituire “Rosgame”: un centro per lo “sviluppo strategico” dell’industria dei giochi russa, che si concentrerebbe sulla “rigenerazione e lo sviluppo dell’industria” così come lo “sviluppo e la pubblicazione di giochi”.

Si parla anche di investimenti enormi fino a $7 miliardi per rivitalizzare l’industria, con tanto di “scenario ambizioso” che prevede una iniezione di $20 miliardi di dollari per dare una “svolta al settore”.

Nel frattempo l’ufficio di Dmitry Chernyshenko, vice primo ministro russo per il turismo, lo sport, la cultura e le comunicazioni, ha chiarito che le autorità non hanno ancora capito come finanziare nulla di tutto ciò.

Vediamo cosa succederà a questo punto, mentre STALKER 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer con tanto di data di uscita.