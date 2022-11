La Russia vuole vietare The Last of Us 2 e altri giochi per «propaganda LGBT»

La decisione della Russia di vietare la condivisione di contenuti legati alla «propaganda LGBT» con adulti e bambini, riportata dalla BBC in ottobre, sembra destinata a essere ancora più dura.

La misura che trae origine da una legge del 2013 che rende reato fornire informazioni «sull’essere LGBT» ai bambini del Paese ha avuto una proroga approvata all’unanimità dalla Duma federale.

Riferendosi alle persone transgender, la Russia ora vieta anche le informazioni che potrebbero «indurre i minori a cambiare sesso».

Inoltre, secondo Gazeta.ru (via PlayerStation), le modifiche alla legge russa dovrebbero avere ripercussioni anche sull’industria dei videogiochi del Paese, incluso il ban per titoli come The Last of Us Part II.

Diversi giochi sono infatti in lista per un possibile divieto futuro. Yana Lantratova, primo vicepresidente del Comitato per l’istruzione della Duma di Stato, ha proposto di ritirare dalla circolazione un gran numero di titoli.

L’elenco include Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed: Rogue, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands, Divinity Original Sin 2, Dragon Age:Origins, Dragon Age Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us Part II, Fallout, Apex Legends, The Sims, RimWorld, Overwatch e altri ancora.

Secondo Lantratova, questi giochi «cercano di presentare le relazioni non tradizionali come qualcosa di attraente» per i ragazzi.

«The Sims 3 vede il giocatore creare una famiglia e ha una scelta piuttosto ampia di partner. Il protagonista ha anche la possibilità di baciare un altro personaggio dello stesso sesso, chiedergli di uscire, fare l’amore e persino mettere su famiglia e avere figli», ha dichiarato Lantratova.

E ancora: «A volte, le persone dello stesso sesso possono attaccare l’eroe con dei baci. In altre parole, un bambino che mette in atto questo tipo di comportamento viene presentato come normale e ha l’opportunità di sperimentare uno scenario alternativo per le relazioni familiari».

Se verrà approvata un’ulteriore estensione della legge, i giocatori e gli sviluppatori di videogiochi riceveranno multe fino a cinque milioni di rubli se condivideranno tali contenuti in Russia.

Restando in tema, sessualità, moralità, temi socio-politici e grande enfasi sulla rappresentazione della nostra umanità: Naughty Dog ha forzato la mano oltre il dovuto? Ne avevamo parlato sulle nostre pagine.