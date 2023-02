La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per Starfield

Starfield è uno dei giochi più attesi dell’anno nonostante la data di uscita sia ancora misteriosa e sì, stavolta è emerso un altro indizio sul misterioso evento dedicato da parte di Bethesda e Xbox.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon al miglior prezzo), è uno degli assi nella manica di Xbox per quest’anno.

E di Steam, perché Starfield ha già conquistato i giocatori su PC diventando uno dei titoli più richiesti nonostante manchi… non si sa quanto alla sua uscita.

Non aiuta a placare l’hype il fatto che il misterioso evento dedicato ancora sia… misterioso, mentre le settimane passano inesorabili.

Ma forse la settimana prossima potrebbe essere quella buona per Starfield perché, a supporto delle recenti informazioni, arriva un altro indizio sull’annuncio del prossimo evento dedicato.

Come riporta The Gamer, infatti, il tanto atteso evento incentrato sul titolo sci-fi di Bethesda potrebbe arrivare la prossima settimana.

La nuova conferma arriva dal podcast Xbox Two di Rand al Thor e Jez Corden, che incalzano sui report iniziali relativi al nuovo reveal di Starfield.

Che sarà probabilmente l’ultimo prima della sua uscita, stando a quello che i due conduttori del podcast dichiarano nella puntata.

Uno showcase che arriverà la prossima settimana e che, oltre a mostrare nuovi filmati di gameplay, dovrebbe rivelare anche la data di uscita definitiva.

Ovviamente non resta che attendere, come sempre, ma ormai sono molte le conferme arrivate nelle ultime settimane, dopo il rinvio iniziale dell’evento che doveva essere a ridosso del recente showcase Xbox e Bethesda.

Per l’hype di Starfield i giocatori stanno arrivando a cadere in qualsiasi leak possibile, anche quelli che sono stati creati con le IA come Midjourney.

Le intelligenze artificiali continuano ad insidarsi nel mondo dei videogiochi quindi, stavolta anche nella fase preliminare all’uscita addirittura creando dei leak falsi ma estremamente credibili.