Starfield ha già conquistato Steam a mesi (?) dalla sua uscita

Starfield è uno dei giochi più attesi dell’anno nonostante la data di uscita sia ancora misteriosa. Ma non importa, perché il titolo Bethesda ha già conquistato Steam arrivando in cima alla classifica dei più desiderati.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon al miglior prezzo), è uno degli assi nella manica di Xbox e dell’abbonamento.

Non aiuta a placare l’hype il fatto che il misterioso evento dedicato ancora sia… misterioso, mentre le settimane passano inesorabili.

E manca anche la data ufficiale, anche quella spesso vittima di leak e indiscrezioni varie ed eventuali da mesi e mesi ormai. Ma questo agli utenti Steam non interessa.

La voglia di avventure nello spazio è così elevata che Starfield è già in cima alla lista dei giochi più desiderati di Steam.

Come potete vedere dalla pagina ufficiale, e dallo screenshot qui sotto, non c’è niente che riesca a contrastare la potenza del titolo di Bethesda ed Xbox.

Evidentemente, in attesa di altri grandi nomi da annunciare e da piazzare con un segno rosso nel calendario, i giocatori di Steam hanno riversato la loro frenesia nel prossimo titolo di cui abbiamo coscienza.

Il secondo posto dei giochi più desiderati di Steam è un altro messaggio molto importante perché, nonostante i tanti dall’annuncio, Silksong rimane un titolo che i giocatori vorrebbero aver domani, se potessero.

Per altro proprio di recente è arrivata l’ennesima conferma della sua esistenza e, in qualunque momento uscirà, sarà un titolo glorioso.

Per l’hype di Starfield i giocatori stanno arrivando a cadere in qualsiasi leak possibile, anche quelli che sono stati creati con le IA come Midjourney.

Le intelligenze artificiali continuano ad insidarsi nel mondo dei videogiochi quindi, stavolta anche nella fase preliminare all’uscita addirittura creando dei leak falsi ma estremamente credibili.