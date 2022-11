La prossima esclusiva Square per PS5 arriverà anche su Xbox

Forspoken è il promettente open world in arrivo in esclusiva console su PS5, ma che sarà disponibile anche su PC, il quale ha ora confermato che l’esclusività con la piattaforma Sony sarà solo temporanea.

Il progetto di Luminous Production (potete prenotare l’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) è in ogni caso uno dei titoli più ambiziosi tra quelli previsti nei primi mesi del prossimo anno.

Diverse settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima, grazie a una build che ci ha permesso di scoprire gameplay e ambientazione principale.

Ora, dopo aver potuto scoprire in anticipo anche i segreti del ‘parkour magico’ del gioco, è ora il turno di una conferma che farà storcere il naso ai possessori di PS5.

Grazie a un trailer promozionale PlayStation apparso in rete poche ore fa (via ResetEra), Sony ha divulgato nuovi e importanti dettagli relativi a Forspoken.

Il video – intitolato Play Like Never Before – mostra infatti alcune brevi sequenze di gioco tratte dal titolo in questione, confermando che il progetto sarà un’esclusiva PC e PlayStation 5 per diversi mesi.

Stando a quanto reso noto, sarà infatti possibile giocare al titolo Square Enix su console PlayStation e personal computer nel periodo compreso fra il 24 gennaio 2023 e il 23 gennaio 2025. Dopodiché, il titolo approderà con molta probabilità anche su Xbox Series X|S.

Enter new worlds and immerse your senses with stunning visuals, 3D Audio, haptic feedback, and adaptive triggers from the DualSense Wireless Controller on the PS5 pic.twitter.com/FIuqGjDZy4 — PlayStation (@PlayStation) November 7, 2022

Forspoken sarà quindi un’esclusiva temporale per una lasso di tempo decisamente lungo, visto che il suo arrivo su altre piattaforme non sarà possibile prima di due anni circa.

Lo stesso trailer PlayStation ha anche chiarito quanto durerà l’esclusiva temporale PS5 di Final Fantasy XVI, altro big Square in dirittura d’arrivo.

Ricordiamo che Square ha rinviato il gioco due volte: inizialmente il publisher aveva previsto di rilasciare il suo titolo a maggio 2022. Poi, a marzo 2022, Square ha deciso di posticipare il gioco a ottobre 2022, per poi impostarlo al 24 gennaio 2023, con la speranza che questa volta la data possa davvero essere quella definitiva.

L’intenzione degli sviluppatori è quella di realizzare un gioco adulto e sicuramente indirizzato a un pubblico maturo: la magia si unirà infatti a temi decisamente importanti, inclusi forti riferimenti al suicidio, i quali rendono questa produzione sicuramente da tenere d’occhio.