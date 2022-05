La prossima esclusiva PS5 di Square Enix sarà un gioco per adulti

Il prossimo progetto pubblicato da Square Enix che uscirà in esclusiva su console PlayStation 5 è Forspoken, un action RPG sviluppato da Luminous Productions che promette di essere più serio e cupo del previsto.

Il gioco (disponibile al preorder su Amazon a prezzo davvero notevole) ha ora rivelato alcune nuove e importanti informazioni.

Dopo averlo visto in azione durante il PlayStation Showcase di settembre dello scorso anno e nel contesto dei TGA 2021 di dicembre, il titolo della software house giapponese si farà attendere.

Forspoken, atteso per il prossimo 11 ottobre, potrebbe essere ulteriormente rimandato per far spazio a Final Fantasy XVI.

Come riportato anche da Wccftech, Forspoken è stato infatti classificato dal PEGI in Europa e la descrizione della classificazione ha rivelato alcuni elementi oscuri della storia ancora inediti.

La descrizione del rating conferma la classificazione PEGI 18 del gioco, fornendo una panoramica della storia del gioco e rivelando nello specifico che un evento sarebbe legato a un tentato suicidio.

«Il gioco ha ricevuto un PEGI 18 che ne limita la disponibilità ai SOLI ADULTI e non è adatto ai minori di 18 anni. Questa classificazione è stata assegnata perché il gioco contiene forti riferimenti al suicidio e l’uso di un linguaggio forte», si legge nella descrizione ufficiale.

Forspoken vedrà come protagonista Frey, una ragazza che viene teletrasportata dalla città di New York in un mondo fantasy in cui potrà utilizzare particolari poteri magici per farsi strada nell’ambiente e trovare così il modo di ritornare a casa.

Inoltre alla stesura della storia del gioco hanno collaborato anche nomi del calibro di Amy Henning, autrice della serie Uncharted, e Gary Whitta di Rogue One A Star Wars Story.

Se volete sapere tutto sul nuovo titolo di Luminous e Square Enix, potete recuperare anche il nostro approfondito recap in cui troverete tutte le informazioni che cercate sul gioco.