La prossima esclusiva Square per PS5 mostra il suo ‘parkour magico’

Forspoken è l’ambizioso open world in arrivo in esclusiva console su PS5, ma che sarà disponibile anche su PC, il quale si mostra ora in un nuovo video realmente interessante.

Il progetto di Luminous Production è uno dei titoli più attesi dei primi mesi del prossimo anno.

Alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima, grazie a una build che ci ha permesso di scoprire maggiori dettagli sul gameplay (e non solo).

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, il nuovo filmato pone l’accento su altri elementi del gioco, il cui sviluppo sembra procedere nel migliore dei modo.

Square Enix e Luminous Productions hanno dato il via alla pubblicazione di una serie di video in tre parti, i quali offrono ai giocatori uno sguardo più approfondito sulle meccaniche di gioco del loro RPG d’azione.

Il primo video della serie si concentra sulle abilità di parkour e di attraversamento della protagonista Frey Holland, potenziate dalla magia, e sulla varietà di incantesimi a sua disposizione.

Il prossimo filmato della serie, Forspoken – Deep Dive | Magic Combat, uscirà il 3 novembre prossimo. Questo secondo video approfondirà le basi delle abilità di combattimento magico di Frey. L’ultimo contenuto, Forspoken – Deep Dive | Exploring Athia, uscirà il 10 novembre e mostrerà missioni, sfide e attività varie.

Ricordiamo che Square ha rinviato il gioco due volte: inizialmente il publisher aveva previsto di rilasciare il gioco a maggio 2022. Poi, a marzo 2022, Square Enix ha rinviato il gioco a ottobre 2022. Ora, salvo ritardi ulteriori, il gioco uscirà il 24 gennaio 2023, con la speranza che questa volta la data possa davvero essere quella definitiva.

Per il gioco, l’intenzione degli sviluppatori è quella di realizzare un gioco non adatto a tutti: la magia si unirà infatti a temi molto forti, inclusi forti riferimenti al suicidio, che fanno di questa produzione un gioco per adulti.