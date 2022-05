Xbox Store, sconti fino al 95%: tanti giochi a partire da 1 euro

Anche questo martedì sono arrivati puntuali i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tanti giochi selezionati da Microsoft per gli utenti console a prezzi imperdibili.

Tra i nuovi affari disponibili per tutti gli utenti Xbox sono infatti disponibili non solo le consuete Promozioni Gold, riservate in esclusiva agli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon), ma anche tantissimi sconti fino al 95% dedicati a tanti giocatori diversi.

Gli utenti potranno dunque acquistare a prezzo scontato molte delle saghe più amate, grazie anche alle promozioni dedicate ai bundle: uno dei più interessanti è sicuramente quello dedicato ad Assassin’s Creed, che propone l’ultima trilogia della serie a un prezzo vantaggioso.

Potrete infatti acquistare il bundle con Assassin’s Creed Valhalla, Odyssey e Origins a soli 56,99 euro, invece di 189,99 euro proposti grazie allo sconto del 70%.

Restando in tema di pacchetti dedicati ad amati franchise Ubisoft, potrete approfittare anche del Far Cry Anthology Bundle: a soli 62,99 euro e con uno sconto del 65% potrete acquistare tutti i giochi principali, dal terzo capitolo fino al sesto, in un’unica soluzione.

Grazie a questa svendita potrete anche acquistare le più amate trilogie videoludiche a prezzi imbattibili, come Mass Effect Legendary Edition, GTA Trilogy The Definitive Edition e Hitman Trilogy.

Naturalmente, non possono poi mancare le offerte sui giochi venduti separatamente: ad esempio potrete acquistare in offerta Cyberpunk 2077 e Grand Theft Auto V, due dei più popolari open world degli ultimi anni.

Inoltre, vogliamo segnalarvi in particolare l’offerta dedicata a DAKAR 18, il capitolo dedicato alla famosa simulazione di rally che oggi può essere vostro al prezzo irrisorio di 1 euro e 24 centesimi, grazie all’incredibile sconto del 95%.

Se volete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili, potete dirigervi al seguente indirizzo: di seguito vi riepilogheremo invece i migliori nuovi sconti settimanali di Xbox Store, selezionati da noi.

Assassin’s Creed Bundle: Valhalla + Odyssey + Origins

Far Cry Anthology Bundle

Mass Effect Legendary Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Hitman Trilogy

DAKAR 18

Batman: Arkham Collection

Borderlands 3

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Devil May Cry 5 Special Edition

FIFA 22 Xbox Series X|S

Lo scorso fine settimana è stato sicuramente da dimenticare per la console della casa di Redmond: il blackout ai server e un DRM eccessivamente aggressivo hanno reso impossibile ai fan giocare.

Per questo motivo, è stato annunciato in queste ore un nuovo importante aggiornamento, dedicato ai fan che ancora oggi hanno riscontrato qualche problema ad accedere al proprio catalogo.

Ma le sorprese non sono finite qui: è stato infatti confermato uno dei nuovi giochi gratis al day one disponibili su Xbox Game Pass, a partire dalla prossima settimana.